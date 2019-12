Todo el personal municipal mejorará su salario sin aumento del gasto público

Los siete sindicatos con representación en el Concello de Lugo aprobaron este martes por unanimidad la propuesta de nueva relación de puestos de trabajo (RPT) presentada por el gobierno local. Sustituirá un documento de 2006, que desde entonces solo se modificó de forma muy puntual en dos o tres ocasiones.

¿Por qué hay unanimidad?

Una de las claves, aunque no la única, es que todos los trabajadores verán mejorada su retribución, algo que con la propuesta realizada en el anterior mandato no sucedía. No eran muchos, pero había casos de empleados que perdían dinero respecto a lo que percibían si sumaban la productividad, partida con la que en esa ocasión se jugaba para subir el complemento específico y que ahora se desvincula. Otros trabajadores mejoraban poco respecto a lo que veían necesario y algunos colectivos, como bomberos y Policía Local, percibían un incremento muy notable, sobre todo los agentes. La subida se mantiene y ronda los 400 euros, aunque ellos la reducen a 230 porque recuerdan que hace años, con el cambio de grupo, se les redujo el complemento específico en 123 euros y que ahora dejarán de percibir los 10 euros por noche (unos 500 euros al año).

¿Cómo salen las cuentas?

El gobierno local no ha dado detalles porque el documento aún tiene que ser informado por la visecretaria y el interventor, pero, según la información recabada, la clave está en que el desajuste que hay actualmente entre la plantilla real y la presupuestada hace que, por ejemplo en 2019, quedaran sin gastar 5,3 millones del capítulo de personal.

Se mantiene la polémica subida de la Policía Local, de unos 400 euros, aunque los agentes precisan que el incremento neto es de 230

¿Aumentan las plazas?

Se amortizan puestos que ya no existen, en muchos casos por externalización de servicios (limpieza, potabilizadora...) o cambios en el funcionamiento y las necesidades de los mismos, aunque se crean otros. Con todo, el aumento global no es muy grande porque en muchos casos lo que hace la RPT simplemente es recoger los puestos de los trabajadores que entraron en el Concello de forma legal pero sin reflejo en la RPT.

'Regularización' de empleados

Otra de las claves del apoyo sindical está relacionada con lo anterior. El gobierno presentó la RPT como la fórmula para 'regularizar' la situación de los trabajadores que están adscritos a puestos de forma anómala. ¿Cómo se hará? En los casos de adscripciones temporales que estén justificadas pero tengan defectos, se corregirán. Esta fórmula, a través de comisión de servicio o adscripción provisional, es para casos puntuales y siempre tiene vocación de temporalidad, por lo que antes o después esos puestos deberán convocarse. En el resto de casos, los puestos tendrán que salir a concurso.

La RPT se presenta como la fórmula para corregir la situación de los trabajadores que están mal adscritos y cobran anómalamente

Más jefaturas, más promoción

Otra de las claves del apoyo sindical está relacionada con lo anterior. Se crean más puestos de responsabilidad, como jefaturas de servicio (fomento, cultura, educación, desarrollo local, inspección tributaria, tesorería, prevención de riesgos laborales...) y de sección (dos en actas y gobierno, entre otras) y adjuntías de servicio (hacienda local e infraestructuras, por ejemplo). Esta circunstancia supondrá oportunidades de promoción.

Cambios en la organización: jefaturas de libre designación

Todas las jefaturas de servicio se abren a funcionarios de otras administraciones públicas (hasta ahora solo era la de personal) y se aumentan las de libre designación. En este momento son las de medio ambiente y Policía Local y se suman arquitectura, urbanismo y personal. Es un procedimiento que exige motivación y que en otros concellos está más extendido. Permite un mayor grado de elección por parte del gobierno local.