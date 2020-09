"Todo se hizo con arreglo a la ley", dice el exsocio de Nupel juzgado por fraude

El que fuera socio de Jorge Dorribo en Laboratorios Nupel, Arsenio Méndez, se sentó ayer en el banquillo de los acusados del Penal número 1 de Lugo para ser juzgado por cuatro delitos contra la Hacienda Pública, por los que el ministerio fiscal solicitó en su escrito de conclusiones provisionales una condena de 9 años de cárcel y 1,5 millones de multa. El acusado declaró ante la jueza que "todo se hizo con arreglo a la ley", y aseguró que nunca tuvo la intención de defraudar a la Agencia Tributaria.

"El origen de mis fondos está claro. Yo previamente había cobrado una indemnización por despido de una empresa, unos ochenta millones de pesetas. Eso es lo que yo tenía. A partir de ahí, todos mis ingresos fueron de Laboratorios Nupel. Hacienda dice que investiga el origen de mis fondos y que no yo no fui capaz de justificarlos, pero la fuente del dinero es Laboratorios Nupel, no hay otra", dijo.

A finales del año 2017, Arsenio Méndez y otros diez acusados en la operación Campeón reconocieron los hechos que se les imputaban y llegaron a un acuerdo con la Fiscalía lucense. Méndez, en concreto, fue condenado por un delito contra la Hacienda Pública, otro delito contable y uno de insolvencia punible, por los que aceptó penas de 8 meses, 5 meses y 9 meses de cárcel, respectivamente. Además, el tribunal le impuso dos millones de euros de multa y le obligó a devolver las cantidades defraudadas.

Al margen de ese procedimiento, la Agencia Tributaria le abrió una investigación al socio de Dorribo y las pesquisas siguieron su curso hasta derivar en un nuevo juicio. El ministerio fiscal argumenta que, en los ejercicios 2007, 2008, 2009 y 2010, el acusado presentó sendas declaraciones individuales del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y "omitió incluir importantes cantidades de dinero percibidas, cuyo origen sigue sin justificar".

El ministerio público entiende que defraudó una cuota de 304.921 euros en el año 2007, otros 328.786 en 2008, un total de 340.102 en 2009 y, finalmente, 197.643 euros en 2010.

Por estos hechos, la Fiscalía pidió para el acusado en su escrito de conclusiones provisionales una pena de dos años y tres meses de cárcel por cada uno de los cuatro delitos –lo que suma un total de 9 años de prisión–, así como 1,5 millones de multa. Solicitó además que indemnice a la Hacienda Pública en la cantidad de 1,1 millones y que no pueda obtener subvenciones públicas ni gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo total de 16 años.

ALEGACIONES. El juicio por este caso ya se iba a celebrar el pasado 5 marzo, pero el letrado de la defensa planteó entonces, como cuestiones previas, que el escrito de acusación de la Fiscalía recogía exactamente los mismos hechos por los que su cliente ya fue condenado en el caso Campeón. «Las cuentas investigadas son las mismas y las cantidades también. No cabe volver a enjuiciar los mismos hechos», explicó.

Además, el abogado de Arsenio Méndez argumentó que los hechos referentes a los ejercicios 2007, 2008 y 2009 ya estarían prescritos, "el último ya desde 2015", y citó sentencias del Tribunal Constitucional que avalarían su tesis. Tras escuchar las alegaciones de la defensa, la Fiscalía solicitó un aplazamiento y la jueza fijó nueva fecha para ayer.

Al inicio de la vista oral, tanto la representante de la Fiscalía como el abogado del Estado expusieron sus conclusiones sobre las cuestiones planteadas por el letrado de la defensa, entendiendo que los hechos que se cuestionan no están prescritos.

Además, consideran que no se está juzgando al acusado por los mismos hechos por los que ya habría sido condenado hace tres años en el caso Campeón. "La condena a Arsenio Méndez por insolvencia punible se refiere exclusivamente a actos tendentes a la descapitalización de la sociedad en 2010, por lo que la condena no afectaría de ningún modo a los ejercicios 2007, 2008 y 2009".

La magistrada del juzgado de lo Penal número 1 de Lugo explicó que resolverá sobre estas dos cuestiones cuando dicte sentencia, por lo que la vista oral siguió su curso con la declaración del acusado y de los testigos.