Mar Romera : "Todo depende al final de lo que sentimos"

Creadora del modelo pedagógico de Las Tres C, basado en las capacidades, las competencias y el corazón, la maestra y pedagoga Mar Romera estará este jueves en Lugo (20.15 horas, Cei-Nodus) para hablar de inteligencia emocional. La trae la ONG Escuela Shantidi, que trabaja en la India.

La definen como maestra de maestros. ¿Hay que saber mucho para enseñar a los que enseñan?

Hay que creerse mucho lo que se dice. Pienso que no es tan importante lo que se hace sino cómo y por qué. Y, en este caso, el hecho de haber sido docente en todas las etapas educativas me ayuda.

Es especialista en inteligencia emocional. ¿Hasta qué punto las emociones marcan el camino?

El cerebro del homo sapiens es el único capaz de emocionarse con la imaginación y de poner lenguaje a lo que sentimos. La neurociencia demostró que primero sentimos y luego pensamos. Así que las emociones son determinantes, todo depende al final de lo que sentimos.

¿Debería existir una materia de inteligencia emocional en el cole?

Lo que nos hace diferentes a los humanos de la inteligencia artificial es que podemos elegir la emoción con la que actuamos. Esto no se aprende en una materia. Y el profesorado puede tener el título en inteligencia emocional pero eso no significa que sea experto en ello. Para desarrollar la excelencia emocional, hace falta entrenamiento y eso se logra con formación, trabajo en equipo, asesoramiento individual...

¿Es cierto, como dice en un libro, que la familia es la escuela de las emociones?

Aprendemos de la vivencia emocional de casa y es la más importante de todas.

Como asesora pedagógica en programas de innovación educativa, ¿podría decir si se innova mucho en los colegios e institutos?

La innovación es un proceso interno que debe surgir en cada aula. La normativa permite la innovación pero hay un porcentaje elevadísimo de profesores que no hacen nada por innovar.

Descubrió el modelo pedagógico Educar con las Tres C: capacidades, competencias y corazón. ¿En qué orden pondría cada uno de estos conceptos?

Pondría al mismo nivel los tres. Las capacidades son las potencialidades con las que una persona nace. Para ser competentes, necesitamos entrenamiento que nos permita saber hacer. Y el corazón nos dice que no solo podemos hacer algo sino que también queremos hacerlo y ahí entra la fortaleza emocional.

¿Qué influencia tienen las nuevas tecnologías en las emociones?

Las tecnologías son un estímulo para el que nuestro cerebro no estaba preparado. Antes de los 10 años, un niño no debería manejar artefactos digitales. El ser humano necesita referentes y estos, en muchas ocasiones, no están en casa por ausencia de los padres por motivos de trabajo y el niño los encuentra en las redes sociales. Las tecnologías son muy malas aliadas para la búsqueda de la inteligencia emocional.

Dijo en una ocasión que los deberes son ilegales…

Las tareas no tienen sentido cuando ese niño no fue capaz de hacer los ejercicios en clase. No hay que olvidar que el fracaso de un niño es el fracaso del sistema. No se piensa en los niños. Los niños son lo último.