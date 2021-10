Todo por las atracciones

Lucenses y visitantes continúan disfrutando estos días de las atracciones del recinto ferial, que comenzaron a funcionar el pasado martes con una avalancha de público que puso de manifiesto las ganas de retomar la normalidad y disfrutar de la fiesta. Desde entonces, las barracas tuvieron distintos grados de afluencia y los más asiduos analizaban este sábado la situación con conocimiento de causa.

"Yo vine el primer día, el martes 5, y también el viernes por la noche, y no tuvo nada que ver. El festivo", explicaba un joven, "el recinto estaba a tope y las barracas duraban muy poco. Yo hice colas de más de media hora para luego estar apenas un minuto y medio en la atracción, así que no compensaba. El viernes por la noche todo duraba más".

La opinión de este lucense era compartida este sábado por la mayor parte de las personas que optaron por acercarse al ferial en los días más concurridos, quienes citan como aspectos negativos las colas eternas y los viajes fugaces, un tándem que no convence. Sin embargo, a pesar de este sentir generalizado, tampoco faltó quien le encontraba un lado positivo al abarrote.

Ver más: Hasta una hora de cola para acceder a un ferial lleno y bajo vigilancia

"Lo bueno de que haya tanta gente es que te pasas toda la tarde en las fiestas y los niños solamente pueden subir en dos o tres atracciones, por lo que gastas menos", bromeaba una madre. En cuestión de precios, las barracas son este año más baratas, ya que propietarios y Concello llegaron a un acuerdo para eximir a los primeros del pago de las tasas municipales a cambio de rebajar los precios. De este modo, entradas que antes costaban tres euros, por ejemplo se venden actualmente a 2,50. Sin embargo, algunos padres aseguran que el ahorro es mínimo, ya que apenas hay promociones. "Otros años había bonos si comprabas tres o cinco entradas y te salían bastante económicos. Ahora los eliminaron en casi todas las atracciones y tienes que comprar cada entrada suelta, así que al final pagas lo mismo", afirmaba un progenitor.

Con sus pros y sus contras, las atracciones no decepcionaron. "Ya sabes que si vienes al San Froilán habrá mucha gente y vas a tener que esperar, pero si no hubiera gente no sería el San Froilán. Yo llevo diez minutos en la cola del Gran Prix", comentaba este sábado una adolescente, "pero no me quejo. ¡Ostras, pero si esta es la cola de las patatas fritas...!".