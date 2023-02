"Todavía hoy es un tabú hablar del cáncer"

A estas alturas, ¿está usted consolidado como un boticario 2.0?

Soy un boticario 2.0 que trabaja desde las redes sociales para unos enfermos y unos cuidadores que son todavía 1.0 porque ellos tienen que ir a por el medicamento a la farmacia tradicional.

¿Cuánto tiempo al día dedica a su presencia en internet?

Me paso casi todo el día. Ahora estoy más delante del ordenador que en la farmacia porque tengo un podcast, Esencia oncológica; doy un curso para un laboratorio, colaboro en la revista Farmaventas, hago webinars, publico en Instagram y en YouTube... Tengo mucho trabajo.

¿Por qué apostó desarrollar su carrera online?

Mi madre tiene cáncer y me di cuenta de que yo, como cuidador, me tenía que formar en oncología. Antes de todo esto, tenía un canal en YouTube, más generalista, Un boticario en tu vida, pero, a raíz de la patología de mi madre, decidí hacer una plataforma para cuidadores oncológicos, que es JuntosXTuSalud#JuntosXElCancer, en YouTube. La explicación es que soy un farmacéutico inquieto con ganas de aprender.

¿Cómo creó esa plataforma?

Buscando en las redes sociales perfiles sanitarios. Mi idea era conocer a compañeros y contactar con otros profesionales, de distintas ramas de la sanidad de toda España e incluso Latinoamérica, que me ayudasen en mi tarea como cuidador. Y logré reunir, en cinco años, a más de 400 colaboradores.

¿No encontraba ayuda en el sistema sanitario?

Hay mucha incomprensión hacia el cuidador del enfermo de cáncer y hace falta más humanización, hay que intentar entender por lo que pasamos y respetarnos. Haciendo una escucha activa ya se puede ayudar. Yo llevo seis años siendo cuidador de una persona con cáncer y sufrí estrés emocional. Nadie me entendía, hasta que las personas que conocí por redes me ayudaron. Muchas veces no sabes con quién desahogarte y necesitas respuestas que no encuentras. Creo que tenemos que humanizar la oncología y cuidar del cuidador.

Recibió el Premio Plata al Mejor Farmacéutico 2.0 entre otros galardones. ¿Qué hizo usted para merecer tanto reconocimiento?

Los premios no son míos, son del trabajo de las personas que me ayudaron en la plataforma.

¿Qué es lo que más le preocupa a sus seguidores?

A los farmacéuticos, cómo empezar una conversación con un enfermo de cáncer.

¿Tienen miedo a su reacción?

Tienen respeto.

¿Y cómo deben hacer?

Simplemente, deben preguntarles cómo están y en qué los pueden ayudar. A partir de ahí, ya surge la conversación. Todavía, a día de hoy, es un tabú hablar del cáncer.