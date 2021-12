Isabel Fernández: "Todas estas pioneras das ciencias son mulleres moi admirables"

A investigación de Isabel Fernández García aínda non se detivo. Polo momento repasou as vidas de 62 pioneiras pero non dubida de que haxa máis.

Que é o que a levou a iniciar esta investigación sobre mulleres pioneiras en ciencias?

Formo parte dun grupo de investigación, CienciaNOSA, e temos unha liña sobre muller e ciencia. Levamos moitos anos con ela. Empezamos coas máis coñecidas e logo fomos investigando sobre outras máis próximas e vendo que non se coñecía moito do que elas fixeran. Como Manuela Barreiro Pico, de Viveiro aínda que viviu sempre en Ribadeo, primeira muller en licenciarse na universidade en Galicia. Para empezar a estudar na universidade en 1896 tivo que pedir un permiso para poder acceder aos estudos. Foi moi boa estudante e sacaba moi boas notas. Para recibir o título de licenciada tivo que pedir outro permiso a Madrid. Cando se propuxo exercer a profesión de farmacéutica tivo que solicitar outro permiso e tamén para abrir unha farmacia, aínda que neste caso tamén se lle esixía aos homes. Este caso amosa as dificultades ás que tiñan que enfrontarse. A partir do 1910, as mulleres podían acceder á universidade sen permisos.

E o caso de Manuela Barreiro foi o que iniciou este traballo...

Si e foron chegando outras, que tiveran bolsas de estudo no estranxeiro, que se centraran na investigación... Fomos fixándonos nas que tiñan relación con Lugo porque, por exemplo, das da Coruña xa se estaba investigando.

Das 62 que recorda no libro cal é a que lle parece máis admirable?

Todas o son moito e todas son importantes porque unhas sen as outras non serían quen de facer o que fixeron. Como a primeira méredacción dica que tivo Lugo, Ángela Pardo Celada, que estudou en Madrid e empezou a traballar na Universidade. Cando decidiu especializarse como xinecóloga estivo un ano en Alemania, nun hospital que cooperaba coa universidade. Comezou a guerra, volveu a Lugo e empezou a traballar no hospital xeral sen salario.

Lin nun artigo do xornal que cando optou a unha praza de xinecóloga no hospital foi un gran escándalo...

Si, saíu unha praza e decidiu presentarse. Tiña un gran currículo e tivo competencia. Non lle deron a praza e houbo un gran escándalo. Inicialmente regresou a Madrid, aínda que despois voltou a Lugo. Montou a sua propia consulta e traballou no hospital xa como fixa.

E xa con salario.

E con salario. Cando o hospital pasou a ser da Seguridad Social ela estaba aí e terminou como médica da Seguridad Social. Un aspecto moi destacable é que se doutorou en Medicina. Sacou o doutorado en 1940, aínda que o título é de 1942, supoñemos que porque nesa época as taxas de expedición de títulos eran moi caras, creo recordar que 675 pesetas, e era habitual que a xente esperase a reunir os cartos para pagalas.

Sendo vostede profesora de Química tamén incluíu algunha colega.

Sí, por exemplo a profesora da Escuela Normal de Magisterio Ana María Mújica, catedrática de Física e Química, que tamén pasou un ano en Alemania e, ao sacar a praza, tivo como destino Lugo que é onde desenvolveu toda a súa carreira. Ademais de profesora foi directora da Escola de Maxisterio.

Que orixe tiñan estas mulleres?

Nun estudo que fixemos da súa orixe atopamos que non pertencían a familias de clases altas, senón familias de profesións liberais, comerciais, funcionarios... Familias bastantes modernas que querían que as súas fillas se formasen e preparasen para o futuro.

Cal era a vida persoal destas mullleres?

Non fixemos ningún estudo ao respecto e, de feito, aínda que se mencione o nome do marido, nalgúns casos moi coñecido, non se di nada máis. É a propósito porque o que quería era falar delas e do que elas fixeron, non dar a imaxe de ‘señora de’.

Non me refería so ás familias, senón, por exemplo, cales eran os seus intereses? Eran amigas entre elas?

Moitas delas participaban moi activamente na vida social. Algunha destacaba en teatro ou música... No libro aparece unha fotografía da celebración de cando María Paz Gasalla conseguiu a praza como oftalmóloga, con moitas delas festexando que a súa compañeira celebrara a oposición.

Libros coma este deixan claro que sempre houbo mulleres traballando en carreiras científicas. Agora insístese moito en fomentar o interese das nenas polas ciencias pero é habitual que, ao observar moitos equipos de investigación, nos laboratorios case todas son mulleres pero os directores ou coordinadores son homes...

Si, si. Cando estudei eu, a finales dos 60 e principios dos 70, sobre o 50% dos estudantes de Químicas eramos mulleres. Pasaba o mesmo noutras carreiras como Bioloxía, víanse menos en Física ou Matemáticas. Hai moitas mulleres nos laboratorios, nas estadías iniciais, pero falta que haxa máis en estadías máis elevadas, que sexan investigadoras permanentes.

Por onde seguirá a súa investigación? Quedan pioneiras por atopar?

Pensamos que si porque entre a primeira licenciada da provincia e a segunda pasan 18 anos, así que o lóxico é supoñer que houbo alguén máis do que aínda non sabemos.