Tobarix, un histórico que apostó por la innovación, premio del Comercio

Tobarix tiene desde hace décadas el reconocimiento del público y ahora acaba de conseguir el reconocimiento institucional. El establecimiento, al frente del que está el empresario José Luis Figueiras, acaba de conseguir uno de los premios del Comercio que otorga la Xunta.

En la concesión del galardón, la administración gallega premia a Tobarix como establecimiento destacado de la provincia de Lugo por ser un comercio con gran tradición que, a la vez, destaca por su exitoso uso de la red, ya que es uno de los referentes lucenses de la venta por internet, vía a través de la que realiza entre el 10 y el 15 por ciento de sus ventas.

Tobarix, un negocio nacido en 1950, está especializado en slot, modelismo y juguetes y desde 2006 trabaja en internet y no solo con la tienda física, situada actualmente en la calle Progreso.

"Si no estás en la red, no existes para los jóvenes de entre 13 y 20 años. Hoy en día van con el móvil en la mano por la calle pendiente de él. Si pasan al lado de un escaparate ni miran, como no metas un reclamo que les salte cuando pasen por delante", explicaba recientemente José Luis Filgueiras, que advertía de que para el comercio de proximidad internet "no es la salvación, pero es un complemento".

Xunta: La apuesta por la digitalización

El premio que otorga la Xunta tiene una gratificación económica menor, de 2.000 euros, pero sirve para poner en valor el trabajo de los comerciantes que destacan.

En la concesión de los galardones, el conselleiro de Industria, Francisco Conde señaló que la Xunta apostará fuerte por ayudar al pequeño comercio a adaptarse a las nuevas demandas del mercado y señaló que se aumentará un 12 por ciento el presupuesto para las políticas de digitalización e innovación en el sector, que tiene un peso importante en la economía gallega y en el empleo pese a sus dificultades.