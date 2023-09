"Tiven que fiar por laretar"

Un sol orgulloso abriu onte un burato no tempo. A Praza Maior volveu 75 anos atrás coa Feira do 48 de Cántigas e Frores. Arredor do templete reuníronse gaiteiros, tecelás, artesáns, cantores e un bo número de persoas vestidas co amarelo, verde e vermello dos traxes antigos e monteiras con ourivería en fío.

Bruno Villamor, director artístico do colectivo organizador, estima que un cento e medio de artistas ían actuar entre este venres e este sábado. Alégrase de poder "consolidar a normalidade de facela na Praza Maior", despois de que se vise infectada pola pandemia e desprazada á Calella do Hospital. O ano pasado recuperou o seu espazo natural, en torno ao palco que deseñou Nemesio Cobreros en 1888 para enxalzar a cultura lucense.

O directivo de Cántigas comenta que o colectivo local ten máis presenza nesa sexta edición "porque cumprimos 75 anos".

Villamor, que se iniciou na gaita un século máis tarde de que se levantase o templete, vai contando as atraccións presentes, parándose nas actuación de dous colectivos composteláns, Ailá (onte) e Cantigas e Agarimos (hoxe). Enumera os artesáns que acudiron, como Xaneco Tubío ou Lis Latas. Detense na Asociación Bolboreta Fiandeira, que se centra no fiado, cardado e calcetado de lá.

Un grupo de fiandeiras calceta. VICTORIA RODRÍGUEZ

Amparo Rodríguez sentara nunha cadeira de tesoira á sombra dunha árbore, xunto ás compañeiras desa sociedade, que preside Conchita Montero. As amigas conversan con fíos de lá entre as mans, que moven coordinadas nunha danza. Amparo cala por manter a concentración nuns calcetíns dos que asoma a perneira.

Conchita fala con viveza, co corpo adiantado na cadeira sobre a que despregou o seu vestido tradicional coma un abano. "Empecei a fiar por laretar", confesa esta muller de Bóveda que xa cumpriu medio século de vida en Lugo. Lembra que, sendo unha nena de 8 anos, as mulleres da parroquia xuntábase calcetar na porta dunha casa. "Eu sentía que falaban de cousas ben interesantes; pero, en canto chegaba eu, dicían que había roupa tendida. Non sabía o que era iso, así que insistín en fiar onda elas. O conto foi que acabaron mandándome lindar as vacas cunha mazaroca de lá para facer cada día". Botou moitos anos sen fiar, ata que hai unha década quixo manter o costume e fundou Bolboreta Fiandeira.

Nun banco ao carón do colectivo de tecedoras, están Agustiños, un quinteto de voces e de acordeón ao que se lle encomendaran os cantos de taberna, que son necesarios en calquera feira. "Chamámonos Agustiños porque temos dous Agustíns no grupo e porque estamos a gustiño cando cantamos". Teñen de baixa artística un dos dous. Eles non actúan no templete. Manuel de Castro, quita o acordeón de nácar vermello da funda e manifesta o motivo: "Precisamos de viño para quentar as voces".