"Tivemos que madrugar algo máis para reetiquetar 1.800 produtos"

No será el acabose en cuestión de ahorro pero, como dijo una frutera del mercado de Quiroga Ballesteros, "ao final do mes, son moitos céntimos os que se aforran na cesta da compra".

La anulación del Iva en la leche, la fruta, el pan, los huevos y los quesos —que antes tenían un impuesto de un 4 por ciento— y la reducción del 10 al 5% en pastas y aceites entró en vigor ayer pero para muchos consumidores esta jornada pasó sin pena ni gloria dado que, en el mejor de los casos, la rebaja solo supuso veinte céntimos sobre el precio anterior y de ahí para abajo.

La rebaja más notable, en frutería, la experimentaron los tomates, que pasaron, en algunos casos, de los 2,20 euros que costaba el kilo el pasado sábado a 1,99 que costaba este lunes, veintiún céntimos menos. También se notó la eliminación del Iva en los calabacines, que pasaron de 1,55 a 1,35 —veinte céntimos más baratos el kilo— y en los puerros, que estaban ayer a 1,79 euros el kilo frente a 1,99 de hace dos días. Quince céntimos más baratas estaban las coliflores, a 2,05, el kilo, frente a 2,20 el sábado y catorce céntimos menos, las judías, que se vendían ayer a 3,35 frente a los 3,49 euros de la semana pasada.

En la panadería Migas, el kilo de pan bajó diez céntimos, de 2,65 a 2,55 y la barra de 250 gramos pasó de 1 euro a 0,96.

Sin embargo, el descenso de los precios no fue generalizado. Algunos comerciantes de tiendas pequeñas solo reducían o eliminaban el Iva en aquellos productos que habían sido descargados ayer y que les llegaban también sin Iva o con este reducido. En los que ya tenían en tienda, no se modificaron los precios. "Non baixei prezos porque qué lle fago á mercancía que paguei con Ive? Terei que vendela tamén co Ive. Se non, perdo cartos. Cando me chegue mercaduría nova sen Ive, vendereina sen Ive, pero mentres que teña a anterior, non", afirmaban desde la quesería de Arcadio Coronas, uno de los establecimientos más veteranos de la Plaza de Abastos.

En cambio, en las cadenas de supermercados las estanterías ya lucían este lunes los nuevos precios. Para ello, algunos trabajadores tuvieron que madrugar más de lo habitual con el fin de actualizar los precios al Real Decreto-Ley sobre Medidas Anticrisis. "Tivemos que madrugar algo máis para reetiquetar 1.800 produtos", aseguraban este lunes en Gadis, donde las nuevas etiquetas entraron ya en la tienda en Nochevieja.

Escaso interés por la medida, que pasó casi desapercibida en muchos bolsillos

La eliminación del Iva en la leche, los huevos, la fruta, el queso y el pan no permitió aflojar ayer los bolsillos de los consumidores. De hecho, para muchos, los céntimos de menos apenas los notaron o ni siquiera se dieron cuenta de que existía esta rebaja. "Nótase moi pouquiño. No que máis se puido notar foi nos ovos, que pasaron de 2 euros a ducia, a 1,92", decían en la frutería Daniel El Valenciano. En otra frutería no tenían muchas esperanzas en que esta rebaja vaya a suponer un revulsivo económico. "Este ano aumentaron moito as ventas polo Nadal pero imos pouco a pouco e a ver que pasa", afirmaban.

En Gadis tampoco se atrevían a vaticinar cómo será la respuesta del consumidor. "Só nos preguntaron dous clientes. A maioría nin se enterou. Ata que se empecen a dar conta do que aforran, non saberemos", aseguraban.

Otros sectores

La bajada del coste de la leche, los huevos y las harinas tampoco repercutirá en los precios de la hostelería y las pastelería. Por ejemplo, en el Mesón da Rúa manifestaron que los precios seguirán igual que hasta ahora. Otro tanto ocurría en la confitería Mimos, donde creen que esta medida "non será a solución" porque sigue habiendo costes elevados en otros productos y en combustible "dado que os nosos repartidores non teñen tarxeta de transporte e, polo tanto, non terán rebaixa do Goberno".