Constitúense en asociación sete meses despois daquelas primeiras reunións e de moito traballo. Debutaron ao grande.

A verdade é que si. Empezamos o 23 de abril. O Concello convocáranos aos veciños antes do Nadal para falar da zona de baixas emisións e xa daquela pensamos que tíñamos que facer algo. Foi pasando o tempo, ata que o Concello nos volveu chamar para explicarnos que o tráfico ía ir pola Rúa Nova. Aí xa dixemos que era intolerable e que necesitábamos agruparnos. Convocamos os veciños no Novoneyra, veu moita xente e constatamos moito descontento. Había tanto de que falar que nos pediron outra reunión ao día seguinte. Fixémola na igrexa de San Pedro.

Era posiblemente a única zona da cidade sen asociación veciñal.

Incrible, pero si. Hai algunha sectorial, pero eu creo que nunca houbo ningunha asociación, por iso a xente tiña tanto interesese.

Como foron estes meses?

Moi duros, porque tivemos moitísimas presións por todos os lados. Hai que pensar que saímos nunhas eleccións, había unha desconfianza total. Nun pleno chegouse a dicir que éramos unha plataforma do PP. E dende o minuto un dixemos que éramos apartidistas. Témolo por bandeira.

Pasaron de ser vistos como adversarios polo goberno da cidade a ir da man. Cando e por que se produxo e se cambio?

Cando pasaron as eleccións e seguimos coa mesma liña. Cando non accedemos a facer xogo político. Todos os partidos o intentaban e non accedemos nunca. Reunímonos con todos, pero nunca na súa sede e sen fotos. Sabendo que temos militantes de todos os partidos, incluso concelleiros. Iso si, á xente tíñamola informada do que íamos facendo, por whatsapp, onde incluso fixemos enquisas, e con reunións presenciais. E fomos moi coidadosos coa información, sen publicitala antes de que administración tivese coñecemento. Creo que lle demostramos á xente o que somos e cónstanos que agora se nos ten moito respecto.

E indo ao asunto nuclear, cal pensa que é a opinión maioritaria dos veciños sobre as obras do centro. Cre que as ven oportunas?

Hai opinións de todo, xente que di que non, outros que non o vemos tan mal, pero si que é verdade que igual non facía falta cambiar todo.Temos unha enquisa e os veciños a peonalización vena ben, pero as obras causan molestias e fóronse un pouco das mans. O peor que vemos é que non se nos tivo en conta á hora de deseñala, e a xente que vive nun lugar é quen mellor o coñece. O que tíñamos moi claro é que non queríamos prazas de cemento. Na plataforma, nalgunhas cousas pode haber certa discrepancia, non en moitas, pero no que hai absoluta unanimidade é na defensa das zonas axardinadas, con céspede, árbores, sombras... Son moi importantes para reducir a temperatura e para drenar a auga. Ponnos dos nervios cando o goberno lle chama zona verde a alcorques con árbores. Montevideo vai mellorar, claro, só faltaría. Aínda que, relativamente, porque o que haberá serán árbores, parterres. Pero é unha rúa, non unha praza, e comprendémolo. Pero hai que pensar que en Santo Domingo proxectábase retirar os xardíns, non deixar nin unha herba, levar a maioría das árbores a outros lados e prantar outros en alcorques. O goberno comprometeuse a manter a zona verde e a aumentala na medida do posible. Na Praza de Ferrol grazas á nosa intervención conseguiuse manter a fonte no seu lugar, cun pequeño xardín arredor e extendelo nunha franxa ante a fachada.

Levamos por bandeira o apartidismo e a defensa das zonas axardinadas e logramos ser respectados

Séntense relativamente satisfeitos, podería dicirse...

Co que máis satisfeitos é con que o Concello nos teña en conta, con que se nos repecte e con que haxa unha interlocución fluída e diaria. Despois estaremos de acordo ou non en cousas. Parécenos un dos grandes logros da plataforma e que quedará, porque a nosa intención é seguir despois de que acaben as obras. É unha liña colaborativa, non de confrontación, que por suposto temos e teremos con todas as administracións.

O que parece claro é que as críticas que hai non son tanto á peonalización como ao deseño da mesma e á execución das obras. Que cre que se puido facer mellor?

O que vimos é que había un descoñecemento total por parte da cidadanía sobre o que se ía facer. Cando nós saímos xa tiña que ter saído antes a administración. Fixemos unha xornada informativa, con técnicos da plataforma, á que asistiu moita xente e aí foi consciente do que realmente supoñía. Agora o que hai é cansazo polas molestias que xeran as obras e porque non van todo o rápido que deberían. Convivir co tráfico é terrible.

Cales cren que son as razóns de que as obras vaian lentas, sobre todo as de Montevideo. Que información teñen ao respecto?

En Montevideo vemos descoordinación entre a empresa e o Concello, bidireccional. Houbo falta de persoal, de material, restos arqueolóxicos, dificultades técnicas ao inicio porque as canalizacións non eran com parecía... E agora a sensación é que hai desencontro.

A nosa liña de traballo non é manifestarnos, ou encadenarnos e nestes meses demostrouse que é a nosa é moito máis efectiva

Vai haber un pleno extraordinario sobre as obras, que pediu o PP. Veno oportuno?

Non entramos a opinar. Respectamos o labor dos políticos, pero non nos metemos. O que nos gustaría é responsabilidade da administración, dos partidos políticos e dos medios de comunicación para sacar as obras adiante o mellor posible. O que máis nos preocupa neste momento é que haxa un control do tráfico que entra ao centro, porque entran moitos coches que non deberan. É intolerable e vai vir o Nadal e que vai pasar? O compromiso do goberno é que vai valorar ben este tema.

Na cidade hai unha federación veciñal moi potente. Houbo contactos? Prevén integrarse?

Non houbo contactos e non pretendemos integrarnos. Non estamos de acordo con como se fan moitas cousas. A nós o primeiro día houbo veciños que nos pediron manifestarnos, ou encadenarnos ás excavadoras... Esa non é a nosa liña de traballo e demostramos que a nosa é moito máis efectiva.