Tres títulos de la Politécnica logran un sello internacional de calidad

Los títulos de grado en Enxeñaría Civil e Enxeñaría Forestal e do Medio Natural, así como el máster en Enxeñaría de Montes que imparte la Escola Politécnica Superior de Enxeñaría del campus acaban de obtener el sello de calidad internacional EUR-ACE, un distintivo otorgado por la European Network for Acreditation of Engineering Education (Enaee).

La acreditación de la Enaee constata y garantiza que esos tres programas de estudios superiores impartidos en el campus de Lugo cumplen los estándares de calidad y son adecuados para atender y dar respuesta a las necesidades de los sectores profesionales determinadas por la European Network for Accreditation of Engineering Education, destacó ayer la USC.

La Escola Politécnica es el primer centro de la USC y uno de los primeros del sistema universitario gallego que cuenta con esa certificación de calidad.

La obtención de la acreditación, un procedimiento externo de evaluación de calidad promovido a finales de 2017 por el Instituto de Ingeniería de España y desarrollado en coordinación con los procesos impulsados por la Agencia Nacional Española de Evaluación de Calidad (Aneca), supone el final de un largo y meticuloso proceso de análisis y evaluación que comenzó a mediados de julio de 2018, detalló la USC.

El proceso de evaluación arrancó en julio de 2019, con la visita al centro de un equipo que llevó a cabo la supervisión de los títulos

Así, en esa fecha la comisión externa responsable del proceso de acreditación visitó la Escola Politécnica para iniciar la supervisión de los títulos y reunirse con los responsables académicos de los dos grados y el máster que imparte el centro universitario lucense.

El vicerrector de Planificación y Proxección Estratéxica de la USC, Gumersindo Feijoo Costa, y las vicerrectoras de Coordinación del campus y de Organización Académica, Montserrat Valcárcel y Celia Besteiro, respectivamente, la jefa del área de calidad y mejora de procedimientos, Pilar García, así como el equipo de dirección de la Politécnica son algunos de los implicados en el proceso de acreditación, que se cerrará definitivamente el 19 de junio, con la entrega en Madrid del certificado de acreditación, según anunció este jueves la Universidad de Santiago.