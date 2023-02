La conselleira de Igualdade apuesta por una ciencia "feminista e integradora"

Conseguir una ciencia «feminista e integradora» fue uno de los objetivos propuestos este sábado por la conselleira de Promoción do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, en el transcurso del acto de clausura de la jornada ‘Mulleres, supernovas da ciencia’, celebrada en Afundación y organizada por la Xunta con el fin de "fomentar vocacións científicas e ver o traballo de mulleres que romperon estereotipos e que demostraron que son capaces de chegar máis lonxe cós homes", indicó la conselleira.

María Jesús Lorenzana se dirigió a las participantes en la jornada —las investigadoras Cintia Folgueira Cobos, Natalia Barreiro Piñeiro y María de la Fuente Freire, y la astrofísica en la Nasa Begoña Vila— para afirmar que «as mulleres referentes sodes o camiño a seguir para a nosa sociedade porque sodes propulsoras dun cambio para abrir portas e dar oportunidades ás nenas para que coñezan as distintas opcións de estudos que teñen».

En este sentido, Lorenzana propuso también la necesidad de "romper etiquetas para que non haxa carreiras de homes e de mulleres" pero también de «transformar as conciencias e que se vexa a necesidade de compatibilizar a vida persoal e a profesional para poder rachar o teito de cristal».

La titular autonómica de Promoción do Emprego e Igualdade apostó, asimismo, por "coñecer o pasado e o presente da ciencia en feminino".

María Jesús Lorenzana citó también a la primera astronauta negra, Mae Carol Jemison, que dijo: "Nunca permitades que a imaxinación limitada dos demais vos limiten", para empujar a las mujeres hacia carreras científicas en las que todavía su presencia sigue siendo escasa.

"Temos que poñer todo o noso tesón en órbita e as científicas teñen que ser propulsoras dun cambio universa", concluyó.

La jornada fue seguida por cientos de personas, que llenaron el salón de Afundación y que, al finalizar las intervenciones, realizaron preguntas a las ponentes. En el estrado, también estuvieron presentes dos alumnas finalistas de la Olimpíada Matemática Galega: Iria López Dios, del colegio San José, y Gaia Zordán Guerreiro, del IES Sanxillao.

El acto se abrió con un coloquio sobre los nuevos valores de la ciencia en femenino que fue moderado por Uxía Carrera Fernández y en el que intervinieron Cintia Folgueira, del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares; Natalia Barreiro, del Centro Singular de Investigación en Química, Biología y Materiales Moleculares, y María de la Fuente Freire, directora del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago.

"Hai que buscar unha forma de viaxar máis rápido no espazo"

Begoña Vila inició su intervención tras ser presentada por Alfonso Álvarez Riveiro, director de El Progreso. La astrofísica de la Nasa indicó que uno de los grandes retos será «buscar unha forma de viaxar máis rápido no espazo porque, á velocidade da luz —300.000 quilómetros por segundo—, leva nove meses chegar a Marte".

La astrofísica afirmó que «só podemos ver o 5 por cento do espazo, o 95 por cento restante é enerxía escura que aínda non sabemos o que é». También dijo que «a maioría das estrelas teñen planetas ao seu redor como o Sol». Sobre esto, añadió que hay siete planetas en zona habitable y que este sistema solar será próximo objeto de estudio.