Tito vuelve a casa pero su dueña dice que está muy cansado

Tito volvió a casa y su dueña, Noelia Rodríguez, está encantada. El ave fue encontrada en otra vivienda no muy lejos de la suya, en Garabolos junto al cuartel de los bomberos, en un patio donde hay varios periquitos. El joven que halló el animal (una ninfa de cinco meses) envió rápidamente la foto a su propietaria para cerciorarse si era el pájaro que buscaba y que había visto en un cartel pegado en la Avenida da Coruña.

"Al principio, no me fiaba mucho porque me llamaron varios (dado que la recompensa era bastante alta, 200 euros) y tenía miedo a que me engañasen pero me envió la foto y ya me lo pareció. Y, efectivamente, era él. Ahora estoy muy emocionada y eternamente agradecida a este joven", comenta la propietaria del animal que, incluso, llegó una noche a las dos de la mañana después de una intensa jornada de pegada de carteles por medio Lugo.

Tito no se dejó coger muy fácilmente. El chico que lo devolvió a su hogar tuvo que recibir varios picotazos a cambio, pero consiguió meterlo en una jaula y entregárselo a su dueña.

"No cantaba, venía cansadísimo. La verdad es que está superagotado y no para de dormir el pobre. Es normal", razona la mujer, ya completamente feliz con Tito en casa.