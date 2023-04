Tito vuelve a casa pero agotado

Tito volvió a casa y su dueña, Noelia Rodríguez, está encantada. El ave apareció en una vivienda no muy lejos de la suya, en Garabolos, junto al cuartel de los bomberos, en un patio donde hay varios periquitos. El joven que halló el animal -una ninfa de cinco meses- envió rápidamente la foto a su dueña para cerciorarse de si era el pájaro que buscaba, tras enterarse de su desaparición.

"Al principio, no me fiaba mucho porque me llamaron varios -dado que la recompensa era bastante alta, 200 euros- y tenía miedo a que me engañasen pero me envió la foto y ya me lo pareció. Y, efectivamente, era él. Ahora estoy muy emocionada y eternamente agradecida a este joven", comenta la propietaria del animal que, incluso, llegó una noche a las dos de la mañana después de una intensa jornada de pegada de carteles por medio Lugo.

Tito no se dejó coger muy fácilmente. El chico que lo devolvió a su hogar recibió varios picotazos, pero consiguió meterlo en una jaula y entregárselo a su dueña. "No cantaba, venía cansadísimo. La verdad es que está superagotado y no para de dormir el pobre. Es normal", razona la mujer, ya completamente feliz.

La marcha de Tito dejó hundida a su dueña en la desesperación durante casi dos días. El ave voló desde un piso de A Piringalla hasta Garabolos, donde fue encontrado. En principio, se podría pensar que el recorrido fue pequeño pero, en vista de lo cansado que llegó, pudo haber ido más lejos y luego intentar retornar a casa. De hecho, Noelia desconfiaba de poder encontrar a Tito pues "las ninfas vuelan mucho", decía.

Cantarín

Plateado y con algunas manchas de color en la cara, Noelia describe a Tito como un pájaro "muy cariñoso y alegre, que le encanta posarse en la cabeza de la gente". Añade su propietaria, además, que "canta mucho y que una de las canciones que le gusta repetir es Pinocho fue a pescar al río Guadalquivir".

La ninfa escapó tras volcar la piscina de su jaula, lo que dejó abierto un hueco por el que pudo salir aprovechando que había ventanas abiertas en la vivienda.

La aventura de Tito no solo mantuvo preocupada a su dueña sino que también la sufrió otro pájaro con el que comparte jaula: su hermano, del que se hizo cargo Noelia a la par que de Tito. "El pobre se muere de pena", decía.

Las dos aves llegaron a su casa con solo tres días. Noelia se hizo cargo de los dos pájaros porque murió la madre y la aventura de verlos salir adelante y crecer ha hecho que se cree un enorme vínculo de la familia con las aves.

Las ninfas forman parte de la familia de las cacatúas y es una especie oriunda de Australia. Se ha convertido en una mascota bastante común en muchos hogares por su buen carácter. De ahí, que en casa de Noelia echaran de menos a Tito. Pero eso ya pasó.