'Tiri', el mejor regalo para Dani

En casa de Daniel Vázquez Pardo, al fin se respira tranquilidad y alegría. Llegó Tiramisú, el labrador que será el compañero y el perro de asistencia por el que esta familia lleva peleando desde que hace dos años inició una campaña en las redes sociales, Un amigo para Dani, con el fin de recaudar dinero para poder ayudar al pequeño, de 8 años y con un trastorno del espectro autista, en sus tareas cotidianas.

Pero también esta familia está viviendo estos días navideños con mucha más ilusión de la que tenían el mes pasado, cuando los cinco miembros de esta familia tuvieron que permanecer aislados cerca de un mes en su casa tras haber contraído el covid-19, que trajo una de sus dos hijas del instituto.

"Fue un año muy duro para nosotros. Dani lleva diez meses encerrado en casa, desde que empezó la pandemia. En verano salimos algo, pero poco porque apenas había relaciones sociales; en septiembre, se operó del corazón y el 31 de octubre, llegó el covid a casa. Afortunadamente, aunque lo cogimos todos, Dani casi no se enteró del virus y mejor así porque, con el problema de corazón que tiene desde que nació, aparte del trastorno del espectro autista, probablemente no habría sobrevivido si le da fuerte. Nos afectó más a los mayores, que todavía seguimos teniendo secuelas, pese a haberlo superado ya todos. Y también fue difícil sobrellevar la situación encerrados todos en casa. Menos mal que nos traían la comida y las medicinas a domicilio y hacíamos la compra por internet. Bajábamos al descansillo de otra planta y recogíamos la compra", recuerda Yolanda Pardo, la madre de Dani.

Tiramisú, el perro de asistencia educado por la ONG DogPoint, llegó hace una semana y, desde entonces, la ilusión se recuperó en casa de los Vázquez Pardo. "Aparte de conseguir lo que queríamos y por lo que luchamos tanto, el perro nos obliga a pasear y a salir para acostumbrar a Dani y al animal a ir juntos con el arnés y eso nos anima mucho. Sin duda, estas navidades serán muy especiales para todos nosotros", indica la madre de Dani.

INTEGRACIÓN. De momento, el perro y Dani se entendieron a la perfección. No es la primera vez que se ven. De hecho, ya es la cuarta. En los últimos meses, el niño y su guía compartieron varios momentos juntos, siempre bajo la supervisión del personal de la ONG que educa estos perros para ser guías de niños autistas.

"Ahora estamos pendientes de que se lleve a cabo el pleno acoplamiento. Es decir, de que el personal de la ONG nos enseñe cómo salir con Tiramisú -Tiri, para nosotros- y Dani a la calle. En concreto, me tienen que enseñar cómo ser yo la guía del perro. Por ahora, ya fuimos a varios sitios con él y con Dani: a la Plaza de Abastos, a la librería, a una cafetería y también a sus terapias. Dani va con su arnés que, a su vez, está sujeto a Tiramisú, así si Dani intenta escaparse Tiri tirará de él", afirma Yolanda.

La convivencia entre el perro y el niño de momento no puede ser mejor. Tiri forma parte ya de la vida de Dani y apenas se puede despegar de él. "Lo estaba esperando y, desde que llegó, se pasan todo el día juntos. A veces, no aguanta que Dani le toque las babas pero es un momento. Al rato, ya están uno encima del otro durmiendo, jugando o paseando. Una de las chicas le dijo, de broma, a Dani que se lo llevaba a Madrid y él no quiso saber nada, dijo que era su perrito", comenta Yolanda.

Dani y Tiri ahora duermen juntos, pese a que el perro tiene una envergadura y pesa lo suyo. Este simple hecho ya alivia parte de la vida diaria de Yolanda, su madre. "Siempre me acostaba con él porque no puede dormir solo. Ahora, me dice que me vaya a la cama y eso es un alivio porque un niño así te reclama todo el día y toda la noche. Ahora ya no, está siempre con el perro y él, de vez en cuando, le da un lametón".