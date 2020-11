Inaugurado un bar un día antes del cerrojazo: "Tiraré p'alante; soy de Alicante"

Será un abrir y cerrar, porque el Café Bar O Cruce, que se inauguraba este jueves en el barrio de A Ponte de Lugo, tendrá que bajar la verja a partir de las once de esta noche durante al menos un mes, debido a las restricciones acordadas por la Xunta para el municipio de Lugo y otros 59 concellos gallegos.

Pese a esto, el dueño de este nuevo local, el valenciano Jesús Carrasco Belmonte, afronta esta situación con resignación y asegura: "Tiraré p’alante, como los de Alicante, porque yo soy de Alicante [risas]".

De todas formas, Jesús ya asumía desde que se decidió el mes pasado a alquilar este bar en la Estrada Vella de Santiago que en cualquier momento la situación sanitaria podría empeorar y que se podría ordenar el cierre de la hostelería, como ya ocurrió el pasado mes de marzo, cuando tuvo que cerrar el restaurante Monterrey, que regentaba junto a su mujer en Acea de Olga.

"Decidimos no volver a abrir allí ya que al principio solo se podía servir en terraza y nosotros no teníamos, porque no la autorizaba la comunidad de vecinos. Luego, como mi mujer trabaja en otro sector, decidí empezar a buscar un nuevo local con un alquiler más barato y con la idea de ofrecer comida para llevar", comenta este valenciano afincado en Lugo desde hace dos años.

En los últimos meses, Jesús Carrasco estuvo tanteando la posibilidad de hacerse con un puesto en la plaza de abastos para poder ofrecer en el mismo comida para llevar, pero como la espera se alargaba comenzó a barajar otras opciones y fue entonces cuando supo que estaba disponible el local del bar O Cruce, un local de apenas 33 metros cuadrados en el barrio de A Ponte. Tras llegar a un acuerdo con el dueño, se decidió a hacer una pequeña reforma para abrir con la idea de ofrecer servicio de bar, así como también raciones, comidas o bocadillos.

COMIDA PARA LLEVAR. Además, de que el alquiler del local era más asequible para un momento de crisis como el actual, este hostelero barajó otras ventajas de esta zona para elegir el local, con la idea de que si tuviese que cerrar el interior, pudiese sin embargo continuar la actividad con la oferta de comida para llevar o incluso el reparto a domicilio.

"Esta es una zona de paso de coches, furgonetas y camiones. Además, está el hospital Polusa aquí al lado, hay fábricas, complejos deportivos y también hay muchos vecinos, por eso creo que aunque tenga que cerrar al día siguiente de haber abierto, puedo aprovechar el cierre de otros locales de la zona para que la gente se pare a comprar comida o bocadillos", comenta Jesús Carrasco, quien confía de todos modos en que el cierre de la hostelería no se prolongue más de un mes.

El bar O Cruce recibía este jueves a los primeros clientes, algunos de los cuales le deseaban mucha suerte aunque se lamentaban también de la mala fortuna de ver cómo el local apenas pueda llegar a estar dos días abierto.

Aun así, Jesús quiso hacer una pequeña fiesta de inauguración, como suele ser habitual cuando se abren locales de hostelería en la ciudad, con la confianza de que pueda ganarse el apoyo de sus nuevos vecinos.

En la oferta gastronómica que comenzó ya a dar el jueves y que prevé continuar a partir del sábado con la fórmula de comida para llevar, Jesús Carrasco quiso destacar como plato estrella las croquetas caseras. "Soy maestro croquetero", asegura este hostelero valenciano que también tendrá en su carta la famosa paella de su tierra y con distintas variedades.