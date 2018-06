A Tinería rompe con los tabús y demuestra que tiene toda una vida por delante

El barrio de A Tinería resultaba irreconocible este sábado al mediodía para muchos lucenses. Las terrazas de la Rúa Miño se encontraban a reventar de gente mientras disfrutaban de la música de Iria Estévez y el resto de conciertos que hubo a lo largo del día. Los empresarios de A Tinería no pudieron pedir mejor tiempo para celebrar su fiesta.

Muchos lucenses se acercaron este sábado por primera vez al barrio en mucho tiempo gracias al buen ambiente. La zona vive un profundo proceso de transformación y los empresarios intentan dejar atrás su fama de marginalidad. Por ese motivo la asociación de empresarios Itineris se lanzó a organizar esta fiesta.

Turistas, hinchas del Almería y vecinos de la ciudad se entremezclaron en el reducido espacio que daba al escenario de música en el cruce de las calles Miño y Tinería. "Está genial", comentó David, un turista vasco que visita todo los años la ciudad con sus amigos. Sus compañeros, Josu y Antonio, se mostraron encantados con los cambios del barrio en el que se han alojado en un par de ocasiones. "No hay mejor ciudad para el poteo", reconoció Antonio antes de darle otro trago a su cerveza.

Los lucenses también vieron con buenos ojos los cambios que vivía la zona, aunque algunos fueron más allá de las alabanzas. "Otros muchos barrios de Lugo necesitan el mismo impulso que A Tinería", apuntó Patricia. La vecina lucense, acompañado de su hija, puso como ejemplos los barrios de A Milagrosa, Sagrado Corazón y Paradai. La lucense aplaudió las mejoras de la ciudad, pero insistió en que los vecinos "viviesen más su ciudad" a través de programas de concienciación y civismo.

"No contábamos con tanta gente", reconocía la socia de "Mi madre no me deja", Alejandra Iglesias. Su empresa participó a lo largo del día en el mercadillo instalado en la Rúa Miño. Iglesias se mostró muy contenta con la afluencia de gente, la promoción del evento y la oportunidad de dar a conocer la serigrafía de su empresa a lucenses y turistas.

UN BUEN BALANCE. "Ha sido un éxito en todos los sentidos", resumió el presidente de la asociación de empresarios Itineris, José Manuel Blanco. Las previsiones de asistentes se habían superado con creces, algo que achacó al buen tiempo y remarcó cómo muchos lucenses habían redescubierto la zona.

"Abrimos esas puertas mentales que existen respecto al barrio", reconoció Blanco, que explicó cómo muchos vecinos le confesaron que no conocían los espacios de ocio con los que cuenta A Tinería. Blanco adelantó que el objetivo actual será repetir la feria todos los fines de semana, pero de una forma menos costosa, tal vez aprovechando el tirón del mercadillo.