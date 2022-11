A Tinería, al ralentí por problemas de gestión y especulación

A Tinería, el barrio más antiguo de Lugo, no es el lugar lúgubre y ruinoso de hace unas décadas. Hace tiempo que se puede vivir y caminar por sus calles, pero ahora llaman la atención son los contrastes. Intercaladas con casas de dos o tres plantas arregladas y habitadas, o listas para hacerlo, hay otras con cristales rotos que amenazan con caer a la calle, con ventanas y puertas tapiadas o con maleza creciendo en su interior.

También hay zonas, como la Rúa do Moucho, pegada a la muralla, donde la ruina es continua. No hay alivio para la vista. Al contrario, los ojos sangran con el material arquelógico que lleva lustros a la intemperie y con zarzas por medio, con un edificio histórico como el antiguo Pazo de Doña Urraca cayéndose a pedazos y con una casa apuntalada sobre la única muralla romana entera que se conserva en todo el mundo.

Cinco viviendas de la Rúa Tinería se entregarán en breve tras 21 meses de espera por la licencia y cuatro años de obras

Políticos de uno y otro signo se desplazaron este viernes al barrio para reprocharse el lento avance en la rehabilitación en los últimos años. Sin embargo, en mayor o menor grado, todos son responsables de la situación, empezando por los dueños de los inmuebles. El PP asegura que no va más rápido en la compra y en el arreglo de viviendas, que luego alquila, porque el gobierno de la ciudad no hace sus deberes. A pesar de que que el Concello aporta periódicamente cifras de las órdenes de rehabilitación que envía a propietarios de casas en ruinas, a la vista está que no surten efecto.

Uno de los casos más evidentes y sangrantes es el de una casa del Carril do Moucho que lleva varios años apuntalada sobre la muralla sin que el expediente municipal de ruina sirviera para nada y sin que la Xunta, como responsable del monumento, iniciara el propio. El primero corresponde al área socialista del gobierno local y el segundo a un Gobierno del PP, pero es que tampoco el BNG, que este viernes también acudió a denunciar la situación de A Tinería, está libre de responsabilidad, opinan los populares.

Los nacionalistas dirigen el área de infraestructuras y movilidad del Concello y sobre ellos recaería la obligación de retirar la valla que cierra el paso en esta calle desde hace años, justo al lado de la casa apuntalada. Sin embargo, el área que dirige Rubén Arroxo apunta a que fue el departamento de urbanismo quien hace años llevó a cabo esa intervención y que retirar el cierre ahora supondría poner en riesgo a los viandantes debido al gran deterioro del inmueble, dice. Mientras, la valla sigue impidiendo caminar por una vía pública y acceder a uno de los últimos negocios que abrió en el barrio tras una inversión millonaria, el Portón do Recanto.

Los propietarios eluden sus obligaciones y en algunos casos se resisten a vender los inmuebles a la Xunta para que sea esta quien los rehabilite porque confían en una mayor rentabilidad dinero más adelante, a medida que el barrio vaya despuntando. El PP recordaba este viernes, como también hizo la Xunta en su día, que esta destinó 500.000 euros a compra de inmuebles hace tres años y solo logró adquirir tres.

Los populares reprochan al gobierno local que no agote los mecanismos legales para obligar a los ciudadanos a que cumplan con sus obligaciones de conservación, como hacen otros concellos, y que tampoco rehabilite él de forma subsidiaria. Se queja, además, de que el Concello tarda en conceder las licencias de obra. Citó dos ejemplos. La licencia del 5 de la Rúa Tinería tardó 21 meses y la del 17 de Recanto do Miño, diez. En el primer caso, la Xunta tardó cuatro años en hacer la obra y en el segundo, tres. La primera casa está acabada desde este julio y la segunda desde 2020 y serán alquiladas en breve. No fue posible antes por falta de licencias de primera ocupación, dice el PP, que no precisó cuándo fueron solicitadas al Concello.

El BNG saca pecho de la inversión del bipartito y señala las obras paradas

El BNG llevó a cabo una acción de protesta en A Tinería contra la inversión que lleva años realizando la Xunta en este barrio en los últimos años, que ve insuficiente. Por esa razón, anunció que presentará enmiendas a los Orzamentos de 2023.

Los nacionalistas volvieron a sacar pecho del gasto realizado en el barrio en el periodo 2005-2009, cuando gobernaron en la Xunta, y la contrapusieron al realizado durante los gobiernos del PP. "En 18 anos executaron menos do 10% do total", afirmó el primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo.

El BNG señaló la ralentización de la rehabilitación en A Tinería que se produjo a partir del 2009, cuando volvió el PP a la Xunta, en plena crisis económica, y criticó la paralización de proyectos como el que había para el Pazo de Doña Urraca, decisión por la que la Xunta tuvo que indemnizar a una empresa. Anunciar ahora, 13 años después, un convenio para este lugar es "rirse dos lucenses", afirmó Arroxo, que también señaló la falta de avances en la unidad de actuación que hay entre A Tinería y el Hospital Quirón, con restos arqueológicos vallados desde hace años.

El BNG cree que los hechos demuestran que para el PP A Tinería "non é unha prioridade".

El PP pide a Arroxo que deje de hacer oposición y presione a la alcaldesa

El PP recordó al BNG que las obras realizadas en A Tinería por la Xunta bipartita fueron posibles gracias a la labor de compra de inmuebles y de redacción de proyectos que llevaba años realizando la Xunta del PP. En 2005, los nacionalistas se encontraron 51 edificios comprados, 13 obras de rehabilitación licitadas y 43 proyectos de reforma redactados, recordaron los populares.

El viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, y otros miembros del grupo municipal acudieron al barrio para mostrar el trabajo de rehabilitación realizado y el que falta por hacer debido, según sus argumentos, a los obstáculos que pone el Concello. Por eso piden a Arroxo que deje de utilizar A Tinería como "arma arroxadiza contra a Xunta" y presione a la alcaldesa para que "poña orde" en el departamento de urbanismo del Concello y agilice las licencias de obra.

El PP atribuyó el retraso de proyectos como los de Doña Urraca y la casa torre de Porta Miñá a la lentitud del Concello. Sobre la primera, dijo que la Xunta envió al Concello una propuesta de convenio en febrero y no obtuvo respuesta hasta octubre. De la segunda, recordó que envió el proyecto al Concello en octubre y que espera celeridad en la aprobación del estudio de detalle, remitido en septiembre.