A Tinería, el barrio donde nadie paga

A Tinería podría parecer un barrio de morosos, aunque en este caso los culpables de esta situación no serían solo algunos inquilinos de inmuebles de la zona, sino también las administraciones. De hecho, el Concello todavía no le ha pagado a la Xunta ni un solo euro de alquiler por los ocho locales comerciales propiedad del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) que se adjudicó hace un año para subarrendar a emprendedores, los cuales tampoco han pagado todavía nada desde que recogieron las llaves de los bajos, en este caso porque el Ayuntamiento no les pasó aún al cobro la renta.

El gobierno local, por su parte, aduce que no le va a pagar a la Xunta por estos alquileres mientras el IGVS no liquide las deudas que mantiene con el Concello por impuestos o tasas correspondientes a inmuebles de su propiedad en A Tinería, ya sea de Ibi, Icio o recibos del agua de inquilinos de la viviendas sociales autonómicas que no ha podido cobrar el Concello y que, por ello, reclama al ente titular de los edificios.

RECLAMACIÓN. La Xunta remitió el pasado 15 de abril un escrito al Concello en el que le indica que tiene pendiente de pago 19.873,62 euros por las cuotas correspondientes a 11 recibos "vencidos e non satisfeitos" de los locales que tiene arrendados desde el 1 de abril de 2018 en A Tinería. Añade que le requiere al ente local el pago del importe total de la deuda, dándole un plazo de 15 días para ponerse al día. "Advertímoslle que en caso de non atender este requerimento, este organismo exercerá as accións legais que resulten oportunas co fin de esixirlle a dita débeda", remarca el escrito.

El gobierno local admite esta deuda, aunque la rebaja hasta los 15.000 euros. Por contra, asegura que el ente de vivienda de la Xunta de Galicia tiene pendiente de abono a la administración municipal unos 27.000 euros por diferentes impuestos y recibos relacionados también con edificios de su propiedad en A Tinería, algunos correspondientes a las licencias de obra para rehabilitación y otros en concepto de Ibi o de tasas de suministro de agua y recogida de basuras. En estos dos últimos casos, los recibos, por contrato, deberían de haber sido abonados por los inquilinos del IGVS pero, ante el impago, el Concello ha decidido reclamar el importe al titular del inmueble, en este caso la administración autonómica.

Fuentes del gobierno local explicaron que desde la tesorería municipal se valoró la posibilidad de iniciar un expediente de compensación de deuda aunque, tras contactar con técnicos del IGVS y constatar que ya están abonando los recibos pendientes, se decidió esperar a que se salde toda la deuda para proceder al pago de los alquileres de los locales.

El gobierno local también explicó que todavía no le pasó al cobro la renta a los ocho emprendedores instalados desde octubre pasado en A Tinería porque, al convertirse en arrendador el Concello, tuvo que darse de alta en un registro para poder liquidar el Iva. Añade que este proceso se retrasó y está a punto de completarse, momento en el que se remitirán los recibos. De todos modos, indica que se trata de cantidades reducidas al ser alquileres subvencionados.