Tima mil euros a una lucense con la falsa venta de localizadores para perros

Un hombre fue condenado a una pena de un año y tres meses de prisión por estafar a una lucense mil euros con la falsa venta de unos collares localizadores para perros. La sentencia considera probado que el 12 de diciembre de 2017, la víctima, que estaba interesada en la adquisición de dichos collares, contactó con el acusado a través de la página web milanuncios.com. El hombre, "actuando con ánimo de enriquecimiento ilícito", se puso en contacto con la mujer a través de Whatsapp y le hizo creer que tenía varios collares y que se los podría vender por 1.000 euros.

La mujer aceptó la oferta y efectuó una transferencia por el importe acordado a la cuenta corriente que el acusado tenía abierta en una entidad bancaria. Sin embargo, la compradora "no recibió el producto acordado, ni recuperó el dinero abonado".

Al ver que no recibía los artículos, la afectada intentó ponerse en contacto con el acusado en el número de teléfono habitual, pero siempre le daba como desconectado y tampoco recibía los mensajes de Whatsapp que le enviaba. Finalmente, la mujer denunció los hechos y el juzgado de lo Penal número 1 de Lugo condenó al acusado como autor de un delito de estafa.

Recurso

El hombre recurrió la condena, pero la Audiencia la confirmó. El fallo de la sala explica que el acusado alegó que había perdido su DNI en 2017 y que alguien lo había podido utilizar para abrir una cuenta en un banco. Dijo también que la Policía Nacional le confirmó que todo lo había hecho "un clan".

Los magistrados, sin embargo, concluyen que "no consta en modo alguno que el DNI del acusado hubiera sido perdido o sustraído, no siendo suficientes a tal fin sus manifestaciones, no corroboradas por ninguna prueba. Si así hubiese sido", exponen, "habría presentado la correspondiente denuncia. No es de recibo su mera manifestación en el juicio asegurando que no lo hizo por dejadez".

De este modo, la Audiencia Provincial de Lugo confirma la condena del hombre a un año y tres meses de prisión como autor de un delito de estafa tipificado en el artículo 248 del Código Penal. Le impone además el pago de las costas del juicio.



