La tierra de los huertos urbanos tendrá que esperar

Los huertos urbanos de Diputación y Concello no tienen quien los trabaje. O, aunque lo tengan, todavía no puede hacerlo. La estampa feliz de recolección, típica de las últimas semanas de la primavera, cuando la tierra es dadivosa y los huertas aparecen reventonas, no se reproduce ni en el Rato ni en el parque de Paxariños porque siguen vacíos.

El Concello aseguró ayer que los de Paxariños se entregarán a finales de esta semana a sus adjudicatarios. El gobierno local había anunciado a mediados de abril que ya se había notificado a los beneficiarios de las parcelas su asignación para que pudiesen empezar a trabajarlas en primavera. También indicó que se les convocaría a una reunión en unos días para darles instrucciones de uso y entregarles las llaves de la caseta habilitada en la zona para guardar los aperos de trabajo. Sin embargo, el proceso se ha acabado alargando hasta ahora después de una ya larga demora previa.

El concejal de desarrollo sostenible en funciones, Daniel Piñeiro, dijo este lunes que el encuentro no se celebró antes por temor a que fuera considerado un acto electoral.

Los del Rato están pendientes de obras y los de Paxariños, de ser entregados esta semana

Por otra parte, los 175 huertos del Rato están pendientes de obras de remodelación que fueron contratadas en marzo sin que hayan empezado todavía. Desde el gobierno de la Diputación se anuncia que solo falta la aprobación del plan de seguridad y salud en el trabajo, algo que irá a la junta de gobierno esta misma semana o la próxima.

OBRAS. La remodelación de los huertos públicos del Rato y Paradai incluye la colocación de nuevos cierres, sistema de riego o compostaje. Permitirá aumentar el número de parcelas disponibles de 150 a 175, con 30 metros cuadrados de superficie cada una. Cada huerto tendrá acceso al agua incluso con riego por goteo y zona para compostar. Los cierres perimetrales serán de madera y todos a la misma altura.

Está previsto que se hagan mejoras en el firme de los huertos y en los accesos a los mismos y la habilitación de zonas de cultivo específicas para escolares y para personas con movilidad reducida. Por otra parte, se dotará la zona con un área de ocio con mesas y bancos, además de paneles informativos. Entre los trabajos se incluyen labores de poda y la retirada de árboles de gran envergadura que dificultan la producción.

Para permitir que los receptores de uno de sus huertos mejores su formación en cultivos, la Diputación programará talleres de abono orgánico, planificación de huerto, tratamiento preventivo y ecológico de plagas, muestras de suelo, mecanizado de parcelas, identificación de plagas y uso del agua de riego, entre otros.