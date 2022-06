Las tiendas de bicis de Lugo sufren esperas de un año en vehículos y componentes

Ya no existe la posibilidad de encargar una bicicleta en una tienda y recibirla en dos o tres días, como sucedía hace quince años. Ahora, si se quiere un modelo determinado que no exista en tienda, lo más habitual es que haya que esperar por el vehículo hasta un año.

Este problema ya no es nuevo para las tiendas de bicis. Hace un año, algunos empresarios decidieron pedir un stock grande con el fin de poder venderlas ahora, varios meses después. "Agora mesmo, temos moito stock do que pedimos en maio e xuño do ano pasado. Levo coa tenda quince anos e nunca se deu tal cousa", indica Fabio Chaves, gerente de la tienda La Clásica.

También hay problemas con los suministros de componentes y piezas de repuesto. "Non hai compoñentes porque fanse en China e Taiwan. En España, non se fabrican agora xa", cuenta Fabio.

Los retrasos de envíos pueden deberse a varios problemas: el primero, el covid, que generó mucha demanda, lo que condujo también a un atasco de producción; el segundo,la falta de logística que distribuyese la mercancía desde Asia a Europa; el tercero, la guerra de Ucrania y el encarecimiento o la falta de materia prima básica como el acero o el hierro, y, por último, también influyó el confinamiento de dos meses de Shanghai, lo que bloqueó la salida de barcos hacia España.

Santiago Seijas: "Tuvimos que hacer una previsión en 2021 de las ventas de 2022 y pedirlas para adelantarnos y tener stock ahora"

En La Clásica, ya no atienden reservas de sus clientes dado que saben que la espera es de un año pero, aun así, hay quien no le importa aguardar porque «son conscientes de que hai escaseza", dice Fabio Chaves. En estos casos, se trata de clientes que buscan un modelo, un tamaño y un color. "Teníamos un par de clientes esperando por unas bicis desde el año pasado y ya les llegaron", afirma Santiago Seijas, de Mybike, donde llegó a haber una lista de casi 30 personas.

"Las que nos llegan se pidieron hace más de un año. Nosotros tuvimos que hacer una previsión el año pasado y pedirlas para adelantarnos y tener stock. Por eso, ahora mismo, tenemos 200 bicis a la venta. Antes, teníamos de un modelo dos o tres bicis; ahora, tenemos quince o veinte. La falta de repuestos es más problemática. Faltan piñones traseros, pastillas de freno, cambios...", dice.

David López: "Depende da marca. Non temos todos os modelos, pero imos tendo. Hai unha semana chegaron vintecinco eléctricas"

Las bicicletas eléctricas escasean todavía más que las tradicionales. En Decathlon, por ejemplo, no tienen. "Hay dificultades para conseguir bicis eléctricas y los modelos más económicos. En nuestra tienda de Lugo, no tenemos ninguna bici eléctrica y online solo hay las de más alta gama. Nosotros no trabajamos con listas de espera. Simplemente, al cliente le llega un correo cuando el artículo está disponible", afirma un empleado de la tienda. Tampoco hay surtido en componentes. Algunos ni llegan. "Esto pasa con las piezas de transmisión de la marca Shimano", indica.

Esta falta de bicis eléctricas no la hay, en cambio, en la tienda ELucus Bikes recibieron una partida de veinticinco la semana pasada. "Depende da marca. Nós non temos todos os modelos, pero imos tendo", indica David López.

En Bicicletas Carreira, hay actualmente 40 lucenses esperando por su bici. "Aumentaron mucho las ventas tras el covid pero también subieron los precios, en algunos casos hasta el 80 por ciento. Si antes una bici costaba 450, ahora está en 580", afirma Mercedes Carreira Gómez.