El establecimiento lucense de productos delicatessen Tentación Gourmet, ubicado en el Mercado de Quiroga Ballesteros, recibió esta semana el premio a la mejor tienda especializada de España durante una gala celebrada en Ifema de Madrid durante el XXXVI Salón Gourmet.

Pilar López, propietaria de este establecimiento que funciona desde hace siete años en la ciudad, recibió el galardón de manos del famoso chef Martín Berasategui, quien dijo sentirse muy contento porque ese premio vaya por primera vez a un establecimiento de Galicia y además que sea para Lugo.

VOTACIÓN POPULAR. "Berasategui me dijo que ahora tendría que dar el salto y abrir tienda en Madrid, pero la verdad es que yo me quedo aquí en Lugo, donde estoy muy contenta", comentaba Pilar López, quien recordaba que el premio le fue concedido por la Guía Vinos Gourmets después de una votación popular que se realiza por medio del cupón de voto encartado en cada publicación.

"Me hizo mucha ilusión porque no sabía nada, dado que es un premio al que no te presentas, porque te lo dan los clientes. Me avisaron en julio del pasado año de que me lo habían concedido y este mes me llamaron para informarme de que la gala de entrega sería esta semana durante el Salón Gourmet", comentaba Pilar López, quien valora que además sea la primera vez que una tienda especializada en Galicia recibe este prestigioso galardón. "Es un orgullo", añade la propietaria de Tentación Gourmet, donde se pueden encontrar todo tipo de productos delicatessen y vinos de diferentes denominaciones de origen.