→ Lo que fue. Empezó de comercial y acabó de gerente de Autolusa. Su pasión por los coches lo llevó a presidir la escudería Miño. También fue edil de UCD en Lugo.

→ Lo que es. Un feliz jubilado con una vida muy activa en la que forma parte de un club de lectura, cata quesos, va a clases a la USC, canta en un coro y viaja muchísimo.

Lo dice con orgullo y puede hacerlo porque los lleva muy bien: "Voy a cumplir los 80". ¡Cualquiera lo diría! Vicente Quintas Fernández lleva una vida tan activa como cuando estaba trabajando.No se aburre aunque, siendo sincero, reconoce que trabajó hasta los 69 porque le daba miedo jubilarse. "Frenar en seco todo eso me asustaba. ¡Hasta me llegó a decir un psicólogo, amigo mío, que me buscase algo para la jubilación porque también él veía que peligraba!", confiesa.

No buscó una actividad, ni dos sino unas cuantas. Se apuntó al club de lectura del Círculo de las Artes. Después, descubrió que en el Centro Tecnológico Agroalimentario de Lugo (Cetal) se buscaban catadores de lácteos y pan y allá fue Vicente. "Ahora formo parte del Panel de Expertos y descubrí que la cata es una experiencia de los sentidos", dice.

La tercera actividad a la que se apuntó Vicente Quintas fue a cantar en un coro. Eligió el Orfeón Lucense, tras empezar en la iglesia de San Francisco Javier.

Los 600 eran moda. Costaban 54.000 pesetas, unos 400 euros. El coche más caro era el 1500, andaba por 1.000 euros

Otra forma que encontró de vivir la jubilación es en el cuarto ciclo de la USC. "Empecé hace diez años y ya lo hice completo. Ahora cojo materias sueltas. Este año cogí tres: Historia de España Contemporánea; Ópera, Teatro y Cine y Cultura y Paisaje. Y saqué sobresalientes: 9, 9,5 y 10", enseña las notas, con orgullo.

Esta es la jubilación de un hombre nacido en la Fonte do Rei y que se sumergió en las ventas gracias a su labia y también al azar. "Con 18 años, me ofrece la librería Celta vender los tests del examen teórico de conducir en Valladolid, León y Asturias. Eso me llevó a las ventas y a los coches, que fue a lo que me dediqué mi vida", cuenta.

Vicente Quintas pudo haberse quedado en Inglaterra —donde tenía un hermano y donde pasó dos años haciendo cócteles en pubs, especialmente Bloody Mary— pero le tocaba hacer la mili y se vino a Lugo. Finalmente, su destino fue El Aaiún, en el Sáhara.

Retornó a Lugo por segunda vez y comenzó a vender coches. Primero, en Renault y luego en Autolusa. "Los 600 eran moda. Costaban 54.000 pesetas, unos 400 euros. El coche más caro era el 1500, ese andaba por 1.000 euros. ¡Lo querían los millonarios de Lugo todos!", recuerda Vicente.

Su pasión por los coches lo llevó a fundar la escudería Miño en 1966. "Trajimos a Carlos Sainz y a Luis Moya y creamos el Rallye San Froilán", señala Quintas, que apunta que el hecho de que la infanta Elena sea duquesa de Lugo pudo ser algo cosa suya. "La hicimos madrina de la escudería Miño y, años después, el rey emérito le dice a Fraga que quería darle un ducado a su hija de un lugar de Galicia. Finalmente, Don Juan Carlos eligió Lugo por el vínculo con la escudería", añade.

Este empresario también probó la política. Fue en la primera corporación municipal de Lugo de la democracia, de la que llegó a ser teniente de alcalde por la UCD. "Tenía amistad con el alcalde, José Novo Freire, y me propuso ir en la lista. Una de las cosas de las que estoy más orgulloso es de haber puesto las bombillas quitamiedos, les llamaba la gente, en zonas donde no había alumbrado público y el mayor chasco fue el haber perdido la oportunidad de que Grundig se instalase en Lugo y trajese 5.000 puestos de trabajo porque el Gobierno de Franco quería llevarla para Ferrol", apunta.

Tan quemado quedó, que no quiso saber nada de la política aunque afirma que lo quisieron fichar, en su día, Coalición Galega y Alianza Popular. "No me arrepiento, sigo haciendo política pero entre bastidores", manifiesta.