El tiempo seco vuelve el jueves a Lugo por la entrada de un anticiclón

Tras diez días de inestabilidad atmosférica este jueves la situación comenzará a estabilizarse y volverá el tiempo seco a Galicia. Así lo pronostica Meteogalicia que señala que la inestabilidad seguirá presente durante la primera mitad de esta semana para dar paso a la entrada de un anticiclón.

"Ata o mércores seguirá habendo choivas e as temperaturas seguirán sendo baixas para a época do do ano", explica el experto de Meteogalicia Juan Taboada. Los mercurios no superarán así los 16 grados en puntos como Lugo o en Santiago.

Taboada señala que el miércoles será una jornada de transición en la que las altas presiones se irán aproximando lentamente a Galicia. "Tras a fronte quedamos aínda con chuvascos, que se irán retirando cara ao norte co avance da tarde e remitindo pola noite", recalca.

A partir del jueves, se prevé un cambio en las condiciones meteorológicas y un aumento paulatino y contenido de las temperaturas. "Haberá un cambio de tempo con respecto o que tivemos ata o de agora debido á entrada dun anticiclón que traerá tempo seco e un ascenso dos mercurios en toda a comunidade", añade el meteorólogo, quien avanza que "non haberá un cambio moi notable respecto ás temperaturas pero sí poderemos decir adeus ás choivas que nos acompañaron durante dez días", indica.

El experto precisa que el episodio de lluvias y bajas temperaturas vivido en la comunidad hasta este lunes no es habitual para la época del año. "No mes de maio soe haber días chuviosos, pero dispersos, non tan seguidos. O episodio de inestabilidade que tivemos ata o de agora durante 10 días seguidos foi algo pouco habitual que se debeu a unha borrasca que quedou illada ao norte da Península e xerou inestabilidade e temperaturas baixas para a época do ano", dice Taboada.

De este modo, a partir del jueves, el tiempo comenzará a estabilizarse en la mayor parte de Galicia, con cielos que irán despejándose progresivamente. "Teremos tempo seco e anticiclónico polo menos ata o vindeiro domingo", concluye el meteorólogo.