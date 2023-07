Tiempo para la playa y la urna

Habrá tiempo para ir a votar y también para disfrutar del verano y hasta de la playa. Ese parece el ánimo de muchos lucenses, que en la calle confiesan que afrontan este domingo electoral atípico sin mayores problemas. En Lugo, además, ni siquiera las altas temperaturas serán un obstáculo, porque a la provincia la ola de calor no llega.

Tras no pocas polémicas sobre la idoneidad de la fecha elegida para los comicios, a falta de horas para que abran las urnas el panorama se despeja y, en el caso de los lucenses un sentir muy generalizado en la calle es el de acudir a los colegios electorales para ejercer el derecho a voto con normalidad y sin mayores problemas aunque sea el puente de Santiago, en una cita que algunos no dudan en calificar de "muy importante".

Dos lucenses afirmaban este viernes en la calle que acudirán a las urnas "sen demasiadas alteracións". Una de ellas, comentaba, ya preveía estar fuera durante la jornada dominical, así que decidió depositar el voto por correspondencia días antes. "Ao final, é unha cousa que se di dende certo sector para influír na opinión da xente", asegura otra sobre las posibles dificultades a la hora de celebrar elecciones en verano.

Por su parte, Álex López, un joven de la ciudad, aseguraba que irá a votar presencialmente, a pesar de pasar el fin de semana fuera. "Estaré estos días fuera, con mis amigos. Fue un plan reciente, así que mi idea es volver el domingo específicamente para ir a votar. Creo que es necesario hacerlo en unas elecciones tan importantes como estas", afirma.

Andrea y Sara, dos amigas comprometidas con ejercer su derecho al voto, explicaban que lo harán "con normalidad", como en anteriores comicios. Sara prefiere ir pronto, justo después de desayunar, para estar "más tranquila" y tener libre el resto del domingo, aunque dice no tener planes hechos. Al contrario, Andrea pasará el día fuera con su familia y acudirá a última hora. "No verán é máis común estar fóra da casa, pero non é un impedimento. Ao final, tamén se anunciou moito a posibilidade de votar con antelación por correo", explicaba esta chica lucense.

Otro joven lucense, Bruno Dovale, votará mañana de forma presencial. "No sé a qué hora ir, pero que sea en verano no me causa mucho problema", dice.

El tiempo

Las altas temperaturas, habituales en el período canicular, fueron uno de los caballos de batalla durante la campaña y Núñez Feijóo hasta anunció que, de gobernar, cambiaría la ley electoral para prohibir elecciones generales en julio y agosto.

Si bien las previsiones de la Aemet apuntan a que la jornada será calurosa en gran parte del país y que muchas zonas superarán los 35 grados, lo cierto es que en la provincia de Lugo las temperaturas no serán motivo de preocupación: no se alcanzarán los 30 en ningún punto.

En A Mariña, incluso, el tiempo amenaza con precipitaciones durante la madrugada del domingo al lunes. En Viveiro, la máxima rondará los 24 grados mañana, mientras que en Ribadeo no se superarán en ningún caso los 25.

Como es habitual, en tierras monfortinas el calor apretará más y se podrán alcanzar los 27 grados de máxima.