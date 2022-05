The Wedding Present e The Wave Pictures dan relevo internacional ao Facela

As bandas británicas The Wedding Present e The Wave Pictures deron pompa e circunstancia internacional ao Facela, festival de música independente de Lugo. Ambos grupos fixeron a única parada de concertos nun escenario exterior do Gustavo Freire.

The Wedding Present, que está na xira do 30º aniversario, ten o récord de singles publicados cunha versión en cada cara b cada mes do ano dende 1992, teima na que superaron a Elvis Presley.

David Tattersall exerce de mestre de cerimonias que suman humor, improvisación e cercanía co público á fronte do seu grupo, The Wave Pictures. Lugo estivo representado con bandas locais reunidas arredor de Kike Ganso con Juantxo Pájaro, César López, Natalie Uppa e Javi Teclas.

Lucenses son tamén Nebra, que reúne a Sara Cruz, Ángel Boquete e Ro Muñoz para mesturar o folk con elementos do metal e dos anos 80. Completaron o cartel o dúo de country The Mastersons, procedentes de Estados Unidos, e os barceloneses Stay.

Triángulo de Amor Bizarro

O grupo coruñés Triángulo de Amor Bizarro será a estrela desteste sábado. Tocará ás 23.00 horas xunto ao auditorio municipal Gustavo Freire.



Los Punsetes

A ironía de Los Punsetes comezará a soar ás 0.25 horas. Á 1.50 actúan Lie Detectors e pecha Pepe Prieto Pinchadiscos.



Filophóbicas

Antes, estarán Filophóbicas (19.30 horas) e Bang 47 (20.40 horas).