El grupo The Real Mckenzies hará disfrutar a los amantes del punk folk en el Arde Lucus

La vigésimo tercera edición del Arde Lucus, que se celebrará del 13 a 16 de junio , ya cuenta con un concierto del más alto nivel para la noche del sábado, el día grande de esta fiesta de interés turístico gallego, nacional e internacional.

El escogido es el grupo canadiense The Real Mckenzies, toda una referencia a nivel mundial en el punk folk, que destaca por mezclar rock y folk con la música tradicional escocesa, imprimiendo a sus directos un sonido muy potente, en el que las gaitas cobran un protagonismo especial.

El edil de Xuventude, Jorge Bustos, explica que "polo seu directo, moi potente e divertido, cremos que encaixa á perfección na festa do Arde Lucus". "Ademais", añadió, "será un luxo poder contar en Lugo con este grupo, que no mes de xuño estará de xira por varias cidades españolas, entre elas Madrid, Barcelona, Valencia ou Zaragoza. Precisamente, os canadenses recalarán en Lugo para tomar parte no Arde Lucus, despois do seu concerto en Madrid".

Con esta "ambiciosa apuesta", en opinión del Concello, el ejecutivo de Paula Alvarellos busca que la música se convierta también en un importante reclamo dentro de la programación de actividades del Arde Lucus. El escenario del concierto se ubicará en la Praza Horta del Seminario, en la parte más próxima a los edificios de viviendas, mientras que en el otro extremo de la plaza se situará el campamento de los Mercenarios Galaicos, su emplazamiento habitual del Arde Lucus.

Una referencia internacional con tres décadas de carrera

The Real Mckenzies es una de las bandas de punk folk de mayor trayectoria a nivel internacional; de hecho comenzaron su carrera profesional en 1992 y desde entonces estuvo liderada por el incombustibe Paul McKenzie, poeta, cantante y compositor principal del grupo.

Además de la gaita, la banda emplea instrumentos clásicos de la música tradicional irlandesa, por lo que también son una clara referencia en el denominado celtic punk. A lo largo de su dilatada carrera, esta formación canadiense ha publicado 13 trabajos discográficos, con albumes de estudio, directos y recopilaciones.