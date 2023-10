La enfermedad, en primera persona

Es difícil hablar con extraños de lo que te ocurre, pero el testimonio de estas dos mujeres de la provincia solo tiene como objetivo sensibilizar sobre una enfermedad tristemente cotidiana y ayudar a otras personas que estén pasando por lo mismo. Aunque rechazan la etiqueta de valientes, lo son y mucho. Son mujeres que saben que no están solas y, al apoyo de familia y amigos, suman el de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), que cuenta en Lugo con una activa sede abierta a todos los usuarios. Un lugar que es un refugio, un punto de encuentro para personas que atraviesan una enfermedad y que comparten sensaciones, temores y ganas de salir adelante; un espacio en el que también se comparten actuaciones para sobrellevar mejor la enfermedad.

Juana: "Cada tratamiento es diferente y no es un paseo, porque todo tiene riesgo"

Con más de la mitad del tratamiento superado se encuentra Juana, que ya ha pasado por quimio, operación y está a punto de empezar la radio. "Es una carrera de obstáculos, se necesita mucha paciencia y a veces se desespera mucho, porque quieres hacer una vida normal lo antes posible", afirma esta mujer, consciente de que "cada tratamiento es diferente y no es un paseo como dicen algunos, porque todo tiene riesgo", asegura valiente.

Lo peor de todo es esperar y lo dice ella, que retrasó demasiado esa primera consulta. "Me vi una mancha roja y, en un principio, le resté importancia pensando que me había hecho daño con algo hasta que noté un bulto. Mi problema es que pasé por una fase de negación muy fuerte y eso fue muy peligroso y me llevó a retrasar seis meses el diagnóstico. En mi caso no hubo complicación, pero si hubiera ido antes igual no tendría que haber dado quimioterapia y el tratamiento que estoy teniendo ahora", afirma al tiempo que lanza dos mensajes claros: "Es muy importante no esperar y hay que concienciar sobre la autoexploración, pues es importante hacerla, pero hacerla correctamente".

Juana le pone voz a sensaciones que son comunes en muchas pacientes, pues a la negación sumó la culpa por unos hábitos de vida menos saludables "y es una tortura añadida, porque aquí no hay culpables. Es como una lotería". Una suerte que parece se puso en su contra desde el principio pues al diagnóstico se unió un "error administrativo" que la llevó a tener que tratarse en una clínica privada en A Coruña, aunque al final salió cara en la moneda de la vida y cree que se le aceleraron los resultados, lo que aplaude, pues "en una cuestión así el tiempo es fundamental y las esperas son psicológicamente terribles".

Ella buscó apoyo y encontró en internet la asociación de Lugo "y fui sola a pedir ayuda porque tenía claro que no iba a poder sola y, además del tratamiento, sabía que necesitaría apoyo psicológico y de otras personas que hubieran pasado por lo mismo, aportándome algo de su experiencia". No se equivocó y encontró en la AECC lo que buscaba, pero también en los voluntarios que van con el carrito solidario en el hospital y en el sostén de la gente que está pasando por lo mismo. "Si ella puede, yo puedo", se repetía con respecto a una de las personas que conoció en A Coruña durante el tratamiento y que ha terminado siendo su amiga. A los de siempre, también les agradece su apoyo infinito. "Tengo la suerte de tener un círculo íntimo de amigos que es muy buena gente. Tengo amigos —que son como hermanos para mí— y se ponían de acuerdo para llevarme a las quimios y no tener que ir en ambulancia", relata orgullosa.

Carmen: "Traballei ata o día anterior a someterme a unha tumorectomía"

Al igual que Juana tampoco tenía antecedentes Carmen, a quien le descubrieron el tumor en una mamografía rutinaria. "É algo que quero destacar, porque mo detectaron nunha fase moi inicial grazas a estas probas xa que eu non tiña ningún síntoma, agás que levaba uns meses moi cansa, pero achacábao ao traballo, ao estrés. Por iso, gustaríame animar á xente a que acuda ás revisións, que é algo moi positivo, e que no meu caso, alomenos polo de agora, serviu para ter un diagnóstico moito máis benévolo", cuenta.

Una detección precoz influye en el tratamiento y también en que las posibilidades de éxito sean mayores. En su caso, lleva poco más de un mes operada, a la espera de conocer los siguientes pasos. "Estou pendente de que decidan que tipo de tratamento necesito, se teño que dar quimio ou é suficiente coa radio, algo que saberei a principios do vindeiro mes", cuenta, sin ocultar que está viviendo "un momento de incertidume", que se suma a un montón de "sensacións superestrañas" que se pasan a lo largo del proceso. "No meu caso, foi todo rápido, pois un mes despois do resultado da biopsia xa estaba operada e iso que coincidiu en verán, que sempre pensas que é máis difícil. Traballei ata o día anterior a someterme a unha tumorectomía, pero o certo é que cando entras de cheo no proceso ves que os prazos non son os que te formulabas, aínda que podo confiar e estou en boas mans", relata.

Pasar por un proceso para superar el cáncer le ha supuesto a Carmen "recuperar a confianza no xénero humano", dice, pues ha contado con el apoyo total de sus compañeros de trabajo y sus continuos ánimos. También agradece la labor de la AECC. "Sabía que existía a asociación en Lugo e animeime a achegarme porque é certo que necesitas estar con xente que estea nas túas mismas circunstancias e axuda moito falar con elas. Estiven só coa psicóloga, porque a miña operación é moi recente e non podo aínda estar nas actividades, pois ata non hai moito tiña bastante limitado o movemento do brazo, pero a idea é ir a ioga, que é unha das actividades que imparten". Al yoga suman también pilates, actividades a las que se van incorporando otras, talleres y charlas. Unas rutinas que van cambiando, pero que siempre tienen los mismos objetivos: conocer más cosas sobre la enfermedad, ayudar a sobrellevarla de la mejor manera y poner en relación a personas que están pasando por lo mismo, porque hablar con gente que ha pasado por algo parecido es vital para afrontar el duro revés que supone en la vida de cualquier persona enfrentarse a una enfermedad que hasta su nombre cuesta decir. Una mano amiga que es la que brindan también los voluntarios en diversos proyectos.