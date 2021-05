"De momento, tranquilidade", así respondía este lunes el empleado de una céntrica farmacia de Lugo cuando se le preguntaba por cómo marchaba el primer día en que las boticas de la provincia dispensan el test PCR de saliva para detectar el coronavirus. "A verdade é que non o publicitaron moito, pero eu espero que nos próximos días a xente empece a solicitalos. Isto funcionaría mellor se fosen aos botellóns a repartir información", añade.

"Nós repartimos tres; a tres rapazas que traballan xuntas aquí ao lado", apunta. Un lucense que acudió a una farmacia en busca de un test destacaba que una de las ventajas de este proceso es que permite detectar si alguna persona es asintomática e impedir así que pueda expandir el corovirus sin saberlo.

El panorama es similar en el resto de farmacias. La responsable de una situada en la rúa de San Pedro resumía la situación. "Con estas cosas siempre pasa lo mismo. La gente tarda en enterarse, pero al final responde. Cuando se pusieron en marcha los test de saliva en las provincias de A Coruña y Pontevedra vinieron muchos a preguntar si se lo podían hacer aquí. Lo lógico es que vuelvan ahora que pueden".

En las provincias de A Coruña y Pontevedra se efectuaron durante los meses de febrero y marzo unas 82.000 pruebas, tras las que se detectaron 177 positivos por coronavirus.

Esta iniciativa se lleva a cabo gracias a un convenio firmado entre el Gobierno autonómico y las farmacias lucenses, que fue presentado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Javier Arias, el gerente del área sanitaria lucense, Ramón Ares, y el presidente del Colexio de Farmacéuticos de Lugo, Alejandro Sánchez. Sarria fue el primer municipio lucense en aplicarlo, el pasado viernes.

¿Quién puede someterse a un test de saliva?

El test PCR de saliva que desde este lunes está disponible en las farmacias de la provincia de Lugo está destinado a la población de entre 12 y 64 años que no tenga síntomas de estar contagiada de covid, que no haya padecido la enfermedad en los últimos tres meses y que no se haya realizado una PCR en los últimos 15 días. Es totalmente gratuito.

¿Cómo funciona el proceso?

El interesado debe recoger en la farmacia un kit, que incluye un tubo con un código de barras. Para ello, debe presentar su tarjeta del Sergas. La muestra de saliva debe recogerse a primera hora de la mañana, sin haber comido, bebido, fumado, cepillado los dientes o masticado chicle, y debe ser entregada en la farmacia antes de las 10.30 horas.

¿Quién analiza la muestra?

El farmacéutico recogerá la muestra, la registrará en el sistema y pedirá el número de teléfono al interesado. La muestra será derivada a un laboratorio de microbiología del Sergas en Vigo.

¿Cómo sé si estoy contagiado?

El Sergas se pondrá en contacto, vía SMS, con la persona que ha realizado el test para anunciarle el resultado. En caso de que sea positivo, el Centro de Seguimento de Contactos o el Servizo Galego de Saúde se comunicarán con el paciente para realizarle una PCR con muestra nasofaríngea para confirmar el contagio por covid.