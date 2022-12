Los test de detección de estreptococo se agotan en algunos centros de salud de Lugo

Los test de detección rápida de estreptococo se agotaron este viernes en algunos centros de salud de Lugo, si bien fueron faltas puntuales y no generalizadas. "Llevé a mi hija al centro de salud de San Roque a primera hora de la mañana porque tenía fiebre alta desde el miércoles, congestión y dolor de cabeza y de barriga. No le pudieron hacer el test de estreptococo porque no les quedaba ninguno pero la pediatra le prescribió el antibiótico porque le pareció que la infección se debía a eso", explica una de las madres afectadas. Esa misma situación se reprodujo en otros puntos de la provincia, aunque en algunos se pudieron reponer incluso el viernes.

La ausencia de tiras de antígenos para esa bacteria se atribuye a un aumento de la demanda provocado por el aumento de infecciones respiratorias y, también, por la alarma causada ante los casos de enfermedad invasiva por estreptococo A que han provocado el reciente fallecimiento de 15 niños en Reino Unido y dos en Madrid.

¿Qué es?

El estreptococo A es la principal causante de farinfoamigdalitis bacterianas en niños, que suelen cursar de forma leve. También pueden producir escarlatina o distintas formas de enfermedad invasiva, que son mucho más raras y escasas y pueden ser graves. Este año, por razones que todavía no están confirmadas, la incidencia de casos parece haberse incrementado y registrado antes, circunstancia que ya se ha observado en Reino Unido y ante lo que el Ministerio de Sanidad español mantiene un estado de "vigilancia activa".

El jefe de Pediatría del Chus y asesor de vacunas para la OMS, Federico Martinón, apuntó recientemente a la posibilidad de que, ante el hecho de que se han incrementado las infecciones virales, se produzca un aumento proporcional de las bacterianas ya que muchas de estas "acompañan o se aprovechan de infecciones virales previas". También lanzó un mensaje de tranquilidad, recordando que se trata de unas infecciones muy conocidas por los pediatras y que estos saben cómo abordar.

¿Cómo se trata?

El tratamiento habitual es la administración de antibiótico en cuanto se produce el diagnóstico. El test rápido que se hace en los centros de Primaria permite certificar de forma sencilla que efectivamente se trata de una infección bacteriana por estreptococo y no vírica para prescribir con mayor certeza. La Sociedad Española de Infectología Pediátrica recomienda que todos los niños diagnosticados de una infección causada por streptococcus pyogenes (estreptococo A) permanezcan en su domicilio, sin ir al colegio, al menos hasta las 24 posteriores a haber iniciado el tratamiento antibiótico para evitar la diseminación del patógeno, porque pueden contagiar pese a estar recibiendo ya el fármaco.

A menudo para tratar las placas en la garganta se prescribe amoxicilina, medicamento que en su presentación pediátrica registró problemas de desabastecimiento hace unas semanas. La Agencia Española del Medicamento dice que están ya solucionados, si bien la absoluta normalización del suministro puede todavía tardar en verse unos días debido al fuerte aumento de demanda.

"La situación es de normalidad"

La Consellería de Sanidade no ha detectado en Galicia ningún caso de fallecimiento relacionado con la enfermedad producida por el estreptococo A en menores, y la situación que tiene esta bacteria en la comunidad es "de normalidad", según explicó este viernes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, antes de participar en una sesión del Consejo de Ministros de la UE en Bruselas.

Recordó que las infecciones por esta bacteria son habituales. "Otra cosa diferente es que la gravedad de la enfermedad que produce sea alarmante", dijo y recordó que la sanidad gallega, tanto en atención primaria como en hospitalaria, tiene "las herramientas suficientes para detectar" esta bacteria y afrontar cualquier situación compleja que pudiera producirse.