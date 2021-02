Tesis, antítesis y síntesis de Carmen la Maragata

Carmen es una pieza de su propio museo, la que da sentido a todo lo que la rodea. Ella, sentada en su silla de la tienda de los Maragatos, oculta entre cuerdas, cajoneras, cueros, básculas y todo tipo de sorprendentes objetos, es la que hace posible que ese rincón privilegiado frente a la puerta de San Pedro sea una inexcusable referencia centenaria y viva del comercio de Lugo y no un peculiar monumento al desorden.

De entre todos esos objetos que la rodean, sin duda Carmen Pérez Carro es el más inesperado. A sus 78 años y con dinero, dicen, como para encordar todo Lugo, cuando debería estar de vuelta de todo, le ha dado por iniciar la ida. Lo hará en el Portón do Recanto, el palacete de los Saavedra que compró su padre "en el año 28 o 30, cuando todavía estaba soltero".

Es el mismo Portón, con fachada principal a la plaza de la catedral y traseras a la muralla, que brilló en su día como uno de los establecimientos de postín de la ciudad: hotel, pastelería, panadería, cafetería, güisquería... Las deudas acumuladas durante doce años sin que los inquilinos pagaran el alquiler obligó a los Maragatos a desahuciarlos, y desde entonces la casona languidece. "Cuando murió mi padre", recuerda Carmen, restauré toda la parte de arriba, que es donde vive mi hermano. Donde se va a actuar ahora, que por fin he encontrado la oportunidad y la persona adecuada para que lleve el proyecto, es en toda la parte de abajo".

La pandemia y los líos con las licencias retrasaron su visión, que prevé tener a disposición de los clientes entre marzo y abril del año que viene. Será un albergue de peregrinos con cuatro habitaciones para 33 camas, cafetería, jardín con terraza y una zona multidisciplinar donde también quiere organizar exposiciones y actos culturales.

TESIS. Pero esta es la síntesis. Antes, Carmen tuvo su tesis y antítesis, como ella misma explica con referencias a Kant y Hegel, entre cordones y recuerdos de secaderos de quesos de Castilla, mientras sobre su cabeza todavía cuelgan del techo las sogas de la romana, la primera báscula que usaron sus abuelos en la tienda.

La tesis de Carmen parte de la casa adosada a la muralla donde nació, en el seno "de una familia numerosa y acomodada" y cuando ya nadie la esperaba: "Mi padre es como si fuera mi abuelo, yo nací a última hora, fui la mimada. Mi madre era muy culta y gastaron una fortuna en educarme. Eso es un patrimonio que llevo y que no me quita nadie".

Esa fortuna le permitió, reconoce, estudiar sin la presión de quien tiene que sacar una carrera para ganarse la vida, "de hacer otras cosas, mientras estudiaba, de tener tiempo para mí". Ese ánimo de "estudiar al menos para aprobar, porque tenía remordimientos siendo mis padres tan buenos" le alcanzó para sacar adelante Magisterio, Derecho, Ciencias Políticas y, por insistencia de su madre, la carrera elemental de piano, que no le gustaba demasiado.

ANTÍTESIS. Un bagaje, en cualquier caso, que le permitió vivir su antítesis de una manera que pocas mujeres en su época pudieron: participó en cinco campañas de alfabetización en Andalucía, llevó como abogada los asuntos de la familia, fue agente de Aduanas con despacho en A Coruña y recorrió toda Europa en coche, entre otras muchas cosas.

Sigo aquí por mi padre. Tenía que estar jubilada, pero estoy viviendo como una especie de segunda juventud»

La carrera de Derecho la hizo "por lo oficial", pero la de Políticas "fue una carrera para aprender. La hice en dos años y me examinaba por libre, pero iba dos meses antes a la universidad. Yo hacía mis propios programas de estudios de biblioteca dentro de los libros que había entonces. Aprendí a estudiar de otra forma". Al menos le sirvió para recibir el consejo del mítico alcalde Ángel López Pérez, con el que su padre fue concejal: "Era muy simpático, y cuando yo acabé Políticas le empecé a dar el discurso, miró para mí el pobre, cómo me quería, y me dijo: Mira, hija. En política, estando en la oposición, ¡viva la revolución!; llegando a gobernar, ¡señores, no empujar!. Me dejó planchada".

También al piano que tanto odiaba le ha sabido sacar provecho Carmen, porque "ahora, cuando estoy cansada y estresada, me gusta tocar, porque para tocar un instrumento utilizas todos los sentidos menos el olfato, y aun creo que también. Tienes que poner a funcionar todo a la vez, y eso me relaja".

"He hecho de todo y he viajado mucho, pero luego me quedé con mi padre porque quedó solo, era muy mayor y le tenía mucho cariño a Lugo. Y como he viajado tanto y veo que el patrimonio de Lugo es tan maravilloso... Quiero decir que yo vivo la historia de Lugo, y ver cómo se degrada la ciudad, ver así la casa que compró mi padre... ". Ha llegado a la síntesis.

SÍNTESIS. "Yo sigo aquí por mi padre. Hace mucho tiempo que tenía que estar jubilada, pero estoy viviendo como una especie de segunda juventud, en la que estoy sola, sin la familia dentro de los negocios, y por eso llevo lo de mi padre con mucho orgullo. Me da vida, pobre del que no tiene historia". Este año se cumplen 40 de la muerte de su gran referencia vital y cree llegada la hora: "No es la cuestión del dinero, sino de vivir con dignidad. Quiero ser una buena ciudadana de Lugo y una buena persona como mi padre. Tengo una alegría y un horizonte por la grandeza de mi padre que me da vida. No creo que el dinero sea para apretuñarlo, me gusta compartirlo porque así era también mi padre. Ahora se me dio la ocasión porque tengo la persona en la que confiar. Es un chico muy válido que es casi como el hijo que no he tenido. Sé que él lo va a hacer, y a estas alturas de la película no estoy para llevar todo eso".

Con "eso" se refiere a las peleas con la burocracia, "a tres años peleando por la licencia. No quiero que el proyecto se venga abajo. Yo lo digo siempre: a los administrados nos convierten en procesados y a los contribuyentes, en delincuentes. Me siento así. Y en los bancos, lo mismo, a mí no me compensa tener el dinero en los bancos, prefiero invertirlo aunque lo pierda. Al menos no ver la casa de mis padres degradada".

Que esté viviendo su segunda juventud no impide que Carmen ignore las circunstancias. "Sé que me tengo que morir", asume, "pero voy a seguir aquí. No es cuestión de un negocio. Como lo del Portón: la gente que peregrina a Santiago piensa que hay algo trascendente en el ser humano, que las religiones, la historia y la política, todas esas fluctuaciones, son como decía Kant: tesis, antítesis y síntesis. Todo eso lo estoy viviendo, soy una persona que vivo mi ciudad. He visto mucho mundo y cuando he visto cosas bien hechas me he llenado de alegría. Eso quiero para Lugo". En síntesis, que a Carmen la Maragata aún le queda mucha cuerda.