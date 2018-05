Teresa Vila: "En la India, una casa es poco más que una habitación en la que duerme toda la familia"

Se siente tan recompensada con sus sonrisas cada vez que coge el avión y vuela a la India, que a Teresa Vila Paz no le quedan más que ganas de volver a ese país, una y otra vez.

Organiza este miércoles, a las ocho y media, un concierto benéfico con Noemí Mazoy y tres músicos más en el Auditorio para conseguir fondos para que la Fundación Vicente Ferrer construya cuatro casas en Chapiri. ¿Todo el mundo tiene una vivienda digna en la India?

¡Qué va! Allí una casa es simplemente una habitación en la que duermen todos los miembros de la familia, con una cocina donde tienen cuatro cacharros para hacer el fuego fuera. Cuando la fundación les da una casa, ¡no sabes cómo lo agradecen! Es normal: de estar toda la vida pegados a un prestamista a que te regalen la casa y esta se ponga a nombre de la mujer, para empoderarla, hay diferencia.

¿Lleva mucho tiempo en la Fundación Vicente Ferrer?

Desde hace diez años, aunque soy la representante en Lugo desde hace uno.

El mismo tiempo que hace que descubrió la India.

Sí, llevo más de diez años yendo a ese país y es maravilloso.

¿Cómo decidió ir la primera vez?

Siempre tuve una gran inquietud por la India. Me movía en ambientes de yoga y pensaba que si iba quizás me quedaba ya para siempre. Y fue algo así. Desde la primera vez que fui, ya no volví a otro sitio. Es muy importante darles mecanismos a esta gente para que sean independientes. Allí se hace mucho con poco dinero.

En esa primera experiencia, usted fue de voluntaria también. ¿De qué se ocupaba?

Me alojaba con una familia, que es ahora mi familia india y con la que sigo teniendo muchas relaciones. Y lo que hacía era dar clases de español.

¿Les cambia mucho la vida a esta gente con el trabajo de la Fundación Vicente Ferrer?

Por supuesto. El trabajo que se hace allí es inmenso. El primer apadrinado de Vicente Ferrer y portavoz de la fundación en España, Lancy Dodem, era el hijo del chófer y la cocinera de Vicente Ferrer y ahora vive en Barcelona y está casado con una médica. En la India, pertenecía a la casta más baja y no podía ni siquiera aspirar a pisarle la sombra a alguien de una casta superior. Solo podría dedicarse a limpiar letrinas y poco más. Gracias a la fundación, hoy este chico tiene todas las oportunidades del mundo. Se invierte mucho en educación. Las mujeres ciegas sacan las mejores notas. Es increíble cómo leen en braille. También en hospitales, que son gratis para la gente asistida por la fundación.

¿Qué hace usted en la India ahora cada vez que va?

Llevo material escolar y también tratamos de mejorar la alimentación de los niños. Antes, solo comían arroz con habas. Las lentejas son carísimas. Ahora ya están empezando a probar fruta y estamos haciendo un huerto ecológico.

¿Es seguro vivir en la India siendo mujer y tras los casos de violaciones en grupo que salen a la luz de vez en cuando?

Las violaciones también ocurren aquí. Yo nunca me sentí insegura. Hay una hospitalidad tremenda y recibes mucha gratitud si les das algo. Por lo que te sientes integrada en todo momento, desde que llegas allí.