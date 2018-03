Teresa Valle: "La intervención del 91 en Santa Eulalia de Bóveda fue clave, había pinturas que no se veían"

Teresa Valle está especializada en la restauración de pintura mural y se ocupó de la recuperación de los murales de Santa Eulalia de Bóveda. En la actualidad trabaja en el Instituto de Patrimonio Cultural de España, una subdirección del Ministerio de Cultura y ayer estuvo en Lugo para dar la conferencia titulada Una relectura de Santa Eulalia de Bóveda. La restauración de sus pinturas murales desde la perspectiva actual.



¿En qué estado encontró las pinturas cuando participó en la restauración del 91?

En aquel momento precisaban de una intervención. Estaban en un estado bastante deficiente. Fue una intervención global en la que se restauró también toda la parte escultórica, se intervino en el monumento completo, en la bóveda...



¿A qué se debía el estado de deterioro que presentaban? Al hecho de haber estado sepultadas, a alguna intervención anterior poco afortunada...?

La primera y única intervención que se hizo en serio y de manera global fue la del 91. No era cuestión de intervenciones anteriores. Es un monumento que primero estuvo soterrado, luego estuvo una temporada a la intemperie, luego se han hecho intervenciones desde el punto de vista arquitectónico, se le puso una bóveda, luego se le puso otra, luego hubo que quitarla... Todo eso se ha ido acumulando. Primero la parte soterrada y luego, desde que se descubre hasta el 91, mantuvo todas esas patologías. Esa intervención fue clave, fue una recuperación intensa. Había parte de las pinturas que no se veían.



Llama la atención que los colores de las pinturas del lado derecho son más vivos que las del lado izquierdo...

Sí, pero eso siempre fue así. En el muro del lado sur, las pinturas estaban más maltratadas. Había abrasiones, había grandes zonas de pérdidas, con problemas biológicos. Efectivamente, hay una zona donde se ve una intensidad y la otra está mucho más deteriorada. Las intervenciones que nosotros hacemos son muy conservadoras. Se recupera hasta un punto, pero tienes que tener soporte de pintura, no te inventas nada. Se trataba de recuperar lo que hubiera que estuviera visible y hacer los tratamientos que permitieran una conservación en el tiempo a largo plazo.



En su charla habló de la restauración de las pinturas desde la perspectiva actual. ¿Qué aporta el tiempo?

He hecho una revisión y he mostrado imágenes que el público no conocía, ni siquiera muchos estudiosos. Muchos en la charla descubrieron Santa Eulalia a través de la documentación que se generó en la intervención del 91, también de la técnica pictórica. Desde el punto de vista de lo que es la conservación, hice propuestas de cara a lo que es mantenimiento y preservación de ahora en adelante.



¿Qué tipo de propuestas?

De conservación: preventivas, de seguimiento y mantenimiento del monumento, de estar muy vigilantes porque es un monumento que está abierto, que está vinculado con la humedad relativa, de no romper el equilibrio. Siempre mínima intervención.



Es un monumento de cuyos orígenes se conoce poco; hubo distintas fases de construcción, reformas. ¿Qué información nos dan las técnicas utilizadas en las pinturas o las figuras que aparecen en ellas?

Yo no puedo ni debo datar las pinturas, solo puedo hablar desde el punto de vista técnico y de los procedimientos pictóricos que veo en las paredes. Esos son de tradición plenamente romana, pero no puedo decir si son del siglo IV, del V o del VI, pero en todo caso, sí se nutren plenamente de la tradición romana.



A lo largo de su trayectoria profesional, ¿ha visto pinturas similares a las que hay en Santa Eulalia?

Parecidas a Santa Eulalia, no porque es un monumento muy singular. He hecho pinturas romanas, he intervenido en pinturas prerrománicas también. En este momento estamos haciendo un estudio sobre todo del prerromá- nico asturiano, que tiene ciertos paralelos con Santa Eulalia, pero paralelos formales no, porque es tan singular que cuesta encontrarlos.



Casi treinta años después de haber hecho la restauración, ¿qué le parece la difusión que tiene el monumento? ¿Es conocido a nivel académico?

A nivel académico, la labor maravillosa que ha hecho Enrique Montenegro y que ha derivado en su tesis doctoral. Es un recopilatorio de todo lo que se ha realizado y estudiado desde el descubrimiento de Santa Eulalia y realmente quien quiera conocerlo, debe recurrir a Enrique.