Teresa Cuíña: "Nunca vimos medrar tan rápido o río, en media hora avanzou medio metro"

Teresa Cuíña y su hermana se mantienen en guardia al lado de la casa de su madre, en la lucense Calzada da Ponte, donde empezó a entrar agua a primera hora de la mañana de este martes y a la una ellas ya no podían acceder ni en katiuskas. "Tennos entrado auga máis veces, pero o máis impresionante de hoxe é o rápido que subiu o río. En media hora avanzou medio metro", cuenta.

Las hermanas poco más pueden hacer que estar vigilantes, observar cómo va creciendo el río y "rezar para que pare de chover". Porque saben que cuando esto suceda el cauce todavía seguirá subiendo durante algunas horas más con todo el agua que llega de la parte alta.

A diferencia de otro tipo de anegamientos en viviendas, en este caso no vale de nada achicar. El agua comenzó a entrar en el inmueble, como otras veces, desde los sumideros, pero a media mañana el nivel del río ya había llegado hasta esta vivienda y otras situadas en la parte baja de la Calzada da Ponte, de las que al menos una segunda está habitada.

Teresa y su hermana no reside en esa casa. Su madre, de 88 años, es la única inquilina en la actualidad y este martes, viendo cómo bajaba el Miño, se resistía a acudir a la cita médica en el Hula para mantener vigilada la vivienda. "Ponse moi nerviosa e debe pensar que estando aquí pode evitalo. Convencémola de que fora ao médico porque a verdade é que non pensamos que isto fora ir tan rápido", cuenta la hija. Su hermana logró sacar algunos enseres del almacén que tienen en la planta baja con ayuda de algunos vecinos, pero con otros, como la caldera del gasoil, no pueden hacer nada.

Este martes al mediodía, Teresa y su hermana siguen expectantes. Confían en que el seguro de la vivienda se haga cargo de los daños, como sucedió en otras ocasiones, y miran ya al futuro para tratar de ver cómo pueden minimizar estas situaciones. "A auga sempre nos empeza a entrar dende abaixo, dende os sumidoiros, e temos a sospeita de que pode ser porque as comportas que hai na canle que vai por debaixo da calzada, pola que no seu día saía a auga cara ao río, cremos que non están seladas. Se estiveran seladas igual nalgunhas situacións se evitaba que subira a auga polos sumidoiros", apunta. Será una cuestión que los vecinos intentarán abordar con las administraciones. "Non sei se é un tema do Concello ou da Confederación Hidrográfica do Miño-Sil", apunta.