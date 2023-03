Hasna Hamrich: "Teremos máis horario de tapas e máis económicas"

Reabre un bar mítico da Milagrosa.

Si, o bar A Plaza. Levaba un tempo pechado. Agora reábroo eu. Funcionará dende as oito da mañá ata o peche.

Ten previsto algo especial para a inaguración?

Inauguraremos ás sete da tarde e haberá un cortador profesional de xamón, Ramón Freire, que cortará unha perna porco ibérico. A cada cliente cortaráselle o xamón ao instante con cada consumición. Tamén haberá outro tipo de pinchos e a segunda consumición será gratis.

Que tipo de bar será?

Será un bar de tapas, como moitos dos que hai pola zona, pero con máis horario e prezos máis baratos. Daremos tapas polas mañás dende as once ata as catro da tarde e polas tardes dende as sete ás doce da noite. Os prezos tamén serán máis económicos.

Ten experiencia na hostalaría? Por que elixiu A Milagrosa?

Levo traballando en hostalaría dende os 16 anos, primeiro en panadería e despois con cociña española. Fixen un evento grande en Efraín e decidín emprender na Milagrosa porque medrei alí e téñolle moito cariño.