Los ucranianos en Lugo, un año en el exilio entre el alivio de vivir en paz y la morriña

Hace casi un año que cogieron una maleta y se marcharon de su país huyendo de las bombas, del miedo y de la miseria. En este tiempo, tuvieron que adaptarse a vivir en un nuevo país, con una cultura y una lengua totalmente distintas. El idioma fue la principal barrera con la que se toparon, lo que les impide encontrar un trabajo acorde con su formación. Por lo demás, muchos de ellos, la mayoría, se sienten integrados y acogidos aunque otros -un tercio, según calcula la ONG Accem, de apoyo a refugiados- volvieron a su país al echar de menos, fundamentalmente, a su familia.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (Ine), desde que estalló la guerra -en febrero- y hasta diciembre de 2022, se empadronaron 151 ucranianos en la provincia. Sin embargo, el número de peticiones de asilo fue todavía superior, alcanzando un total de 248, según contabiliza la Oficina de Extranjería. Por lo demás, el Concello de Lugo tiene empadronados a 159 ucranianos, a fecha de 19 de febrero, de los que 97 son mujeres y 62, hombres.

La primavera y el verano fueron las épocas en las que llegaron más refugiados ucranianos a la provincia de Lugo, según el Ine. En concreto, dos fueron los meses que registraron, durante el pasado año, un mayor número de empadronamientos en la provincia: mayo, con 35 inscripciones, y septiembre, con 31.

A fecha de 19 de febrero, son muy pocos los que llegan. "Agora mesmo, estamos a recibir a moi pouca xente de Ucraína. Algúns aínda chegan, pero poucos. O boom foi ata principios do verán pasado. Hai xente da que veu que continúa en Lugo. Algúns xa pasaron a vivir en pisos, que ofrecen Cruz Vermella ou Diaconía. Outros, están no programa de integración noso, de Accem, onde lles damos clases de español e asesoramento xurídico ademais de telos aloxados nun hotel", apunta Laura Teijeiro, responsable de Accem en Lugo.

En otros casos, algunos de los refugiados ucranianos llegados a la provincia el pasado año fueron distribuidos a otros puntos de España por el propio programa de acogida. Algunos se independizaron del programa y ya comienzan a hacer vida propia al desenvolverse bien en español y encontrar un trabajo.

Pero también hay un tercio que regresaron a su país o a otro más próximo a Ucrania. "Moitos optaron por volver porque as súas familias, con nenos e maiores, necesítanos pero tamén porque teñen a idea de que en certas zonas xa cesaron os bombardeos", explica Laura Teijeiro.

Hasta el momento, Accem atendió a 117 ciudadanos ucranianos en Lugo, de los que 97 fue durante el pasado año. La gran mayoría son mujeres. Muchas de ellas, con niños, pero también hay mayores, cuya huida de Ucrania supone volver a empezar de cero en un país totalmente diferente, lo que suele ser una traba para su integración. "Ao meu entender, son poucos os que van quedar. A maioría están en España como nun stand by e a súa intención é regresar á súa terra en canto poidan", concluye Laura Teijeiro.

Desde otra ONG, AGA Ucraína, estiman que el porcentaje de refugiados ucranianos retornados es más bajo y lo sitúan "entre un 10 y un 15 por ciento". Entre las causas que llevaron a varias familias a volver, Masha Pavlenko, la vicepresidenta de la ONG, coincide también en decir que es la morriña de la tierra y la familia.

"La mayoría echa de menos a la familia y si están sujetos a un programa de acogida no les dejan viajar a Ucrania para verla. Aun así, se deciden a marchar pese a que el viaje es muy largo, les lleva una semana llegar porque todavía no hay aviones directos a Ucrania", relata Masha.

Otra ONG que atendió a refugiados ucranianos en Lugo fue Cruz Roja. Ahora mismo, todavía presta ayuda a 18 personas. En marzo de 2022, la cifra era de 63. Desde esta ONG, afirman que la mayoría de estos, 25, regresaron a su país o a Polonia mientras que otra parte, 20, están redistribuidos en otros puntos de España.

El descenso de refugiados ucranianos también se hizo notar en el aula del centro de adultos Epapu Albeiros, donde se dan clases de español. Según el profesor, Javier Prieto Cabana, "en septiembre había cerca de 40 personas matriculadas y ahora vienen a clase 10". El docente añade que la cifra bajó tras las navidades.

Nina Vinnik: "No dejo de sentirme culpable porque yo estoy aquí y mi país sufre"

Cada vez que esta joven de 28 años lee los mensajes de su móvil llegados de Ucrania, se le estremece el cuerpo al ver que su gente solo vive con cinco horas de luz eléctrica diarias. No tener luz significa, en esta época, no tener tampoco calefacción y pasar frío, mucho frío, a varios grados bajo cero. Cuando no lee los mensajes, tampoco se siente tranquila. Piensa en lo peor y, pese a lo a gusto que está en Lugo, se le estremece el cuerpo otra vez.

"Esto es muy difícil. Si no responden a los mensajes, empiezo a ponerme nerviosa y a pensar que algo les pasó y todo este año fue así, fue duro. Maduré mucho más que en los años anteriores. Sé que estoy en un buen sitio, donde la gente es amable pero no dejo de sentirme culpable porque sé que mi familia y mi país están sufriendo y tengo ese dolor en el corazón. Me siento un poco rota por todo esto. Necesitamos que esta situación termine ya", resume Nina su sentir.

Ella se vino sola a España. La empujaron sus padres a venirse porque no querían que su hija sufriese ningún riesgo. En Leópolis, de donde es, trabajó haciendo pasteles y chocolate. También estudiaba Diseño. Su intención era crear aplicaciones para móviles. Ahora busca trabajo en Lugo de lo suyo pero no encuentra. Su mayor problema, el español, en el que, en cambio, empieza a manejarse ya con bastante soltura.

"Por un lado, aquí todos te ayudan y son amables pero, por otro, necesitas papeles y diplomas para trabajar. Sin un A2 en español es muy difícil conseguir un empleo y aprobar un examen escrito de ese nivel supone, para nosotros, mucho tiempo porque tenemos el alfabeto cirílico", cuenta.

Nina cobra una pensión del Risga y vive en acogida con otra familia. Trata de enviar algo de dinero a los suyos, a Ucrania. Por el momento, sus planes son "estudiar español para poder trabajar y, quizás, traer a mi familia", asegura.

Alina Ulianchenku: "Hay gente que vuelve porque en Ucrania hay trabajo y aquí no"

Alina vino a Lugo con su marido y sus dos hijos hace casi un año, en marzo de 2022. Su marido vuelve cada dos meses a Ucrania, donde trabaja como granjero. Dice que este oficio es fundamental para su país, para asegurar el alimento a la población. Ella se queda con sus hijos en Lugo, donde encontró una sanidad pública que le garantiza un buen tratamiento a la hemofilia de su niño.

"En Ucrania, no teníamos tratamiento ahora y aquí, se lo dieron. Estamos muy agradecidos. Yo era profesora de ucraniano y de inglés en un instituto y también trabajé en una agencia de viajes. Aquí no encontré trabajo aún porque no domino el español. Cobro una pensión del Risga y soy feliz porque no hay peligro", cuenta.

Aquí no encontré trabajo aún porque no domino el español. Cobro una pensión del Risga y soy feliz porque no hay peligro"

Entre la Risga y lo que gana su marido, esta familia puede pagar un alquiler de un piso y vivir de forma autónoma, sin depender de ninguna organización. No todos los refugiados están así. "Hay gente que está pasando por problemas económicos y deciden volver a Ucrania porque allí hay trabajo", apunta esta mujer.

Viktoria Lukyanenko: "Compartimos un piso en el que estamos viviendo diez personas"

Viktoria tiene 55 años y su marido, Volodymir, 64. Llevan en Lugo once meses con su hijo y su nieto. Los cuatro decidieron dejar su casa en busca de paz. La encontraron en Lugo, pero desconocen si su casa seguirá todavía en pie. Se le llenan aún los ojos de lágrimas cada vez que lo piensa.

"Mi marido era minero y yo también trabajé en la mina, en las oficinas. Aquí estamos dispuestos a trabajar en lo que sea pero vamos a las entrevistas y se dan cuenta de que sabemos poco español, un idioma que nos cuesta mucho aprender, quizás por la edad que tenemos", reflexiona.

Esta familia participó en los programas de acogida de Accem y Diaconía. Esta última ONG les ha ofrecido compartir un piso en el que viven diez personas, dos por habitación. "Somos como una familia. A veces, disputamos por la cocina pero sin problema. Diaconía nos da un lugar para vivir y dinero para la comida y con eso nos vamos arreglando aunque no trabajemos. Estamos muy felices de encontrarnos en España. En Ucrania la vida está mucho más difícil", apunta Viktoria Lukyanenko.

Olga y Anna: "Fue el año más difícil de nuestras vidas pensando en la familia de allí"

Olga (izquierda) y Anna. JOSÉ Mª ÁLVEZ

Olga Kovshyk llegó a Burela el pasado 14 de marzo con sus hijas gemelas de 17 años Dasha y Sonya desde Kiev. Anna Didenko lo hizo el 17 de marzo con su hija María de 16 años procedente de Jarkov. Allí dejó a su marido y a su hijo de 22 años. Están integradas en Burela, Olga trabaja en el área de jardinería del Concello y Anna también trabajó en verano, y agradecen todo el apoyo recibido estos meses que para ellas fueron "los más difíciles de nuestras vidas preocupadas por la familia que está allí". Y sus hijas están contentas, hablan bien el idioma, les gusta la educación y conocer la cultura de aquí y juegan en el Pescados Rubén Burela FSF. Se comunican casi a diario con sus familiares, pero "hay que estar siempre pendiente del móvil porque las comunicaciones dependen de la red que tengan y de la luz", asegura Olga. "Mi exmarido está en la guerra y siempre nos dice que está todo bien para no asustar a las niñas, pero mi madre y mi hermana tienen días mejores y peores y cuando lloran es difícil", explica esta refugiada, que asegura que su madre tiene la esperanza de que vuelvan a casa y hace planes para cuando eso ocurra.

Sin embargo, Olga afirma que tiene ganas de ir a visitar a toda su familia, pero "no sé cómo estará el país y quizás no sea buena idea volver para quedarse". Anna sí que desea regresar porque allí están su marido y su otro hijo: "Solo vivo pensando en volver y en cuando lo podré hacer". Pero su esposo enfría sus ansias de regreso. "Tu deseo de volver se te acaba aquí en tres días porque no te imaginas el lugar al que vas a volver", le dice.

Cuando estalló la guerra, ni Anna ni Olga esperaban que algo así pudiera pasar y cuando lo hizo mantenían la esperanza de que duraría poco tiempo. Todavía les resulta complicado creer que el país sigue en guerra. "Teníamos nuestra vida, lo teníamos todo y no me podía imaginar que en un año perdería mi casa y a mi padre, que murió al empezar la guerra y no pude ir a enterrarlo", dice Olga. A pesar de todo, mantienen la esperanza de que el conflicto acabe pronto para poder regresar, aunque sea de visita en el caso de esta refugiada, para poder ver a sus familias.

Vladislav Kozenko: "En Ucrania dicen que la guerra para nosotros va bien y acabará en otoño"

Vladislav Kozenko solo tiene 11 años, pero al ser el único miembro de su familia que habla un castellano prácticamente perfecto y que lo entiende a las mil maravillas asume muy bien el papel de portavoz. A los pocos días de llegar a Monforte junto a su madre huyendo de la guerra en Ucrania ya se había integrado en uno de los equipos del Calasancio, un club de fútbol base.

Sigue actualmente en la entidad, en la que juega como portero. Y está claro que la socialización que favorecen el deporte y el contacto con otros niños le han permitido una gran fluidez con el idioma, por un lado, y una adaptación fantástica a Monforte.

"Nos gusta España y también esta ciudad, pero está claro que nos gustaría volver a casa", indica Vlad tras hablar su madre, Viktoria Vertaii. Antes de la invasión rusa vivían en Kiev. En la capital ucraniana se ha quedado su padre, quien sigue en su puesto de trabajo. No ha tenido que unirse al ejército, por el momento.

"Desde Ucrania nos dicen que la guerra va mucho mejor para nosotros y que en otoño se acabará", explica Vlad, con el optimismo que, según cuentan los analistas, caracteriza al pueblo ucraniano y que al menos él demuestra.

Desde Ucrania nos dicen que la guerra va mucho mejor para nosotros y que en otoño se acabará"

Vlad va al colegio de los Escolapios. Tiene algunas clases en castellano, siguiendo el curso académico de España, pero otras las recibe de forma telemática de sus profesores ucranianos. Se trata de una doble educación.

Viktoria, en cambio, todavía no se acostumbra al idioma, pero sí ha encontrado una cierta rutina en Monforte. Viven con otra familia ucraniana. "Nuestra adaptación aquí ha ido genial, así que esperaremos a que la guerra pase para volver a Ucrania. Estamos seguros de que ganaremos", señala el niño a instancias de su madre.

Sobre cómo se encuentran sus familiares allí, Vlad y Viktoria explican que en Kiev "están sin electricidad y a veces tampoco hay agua. Además, en invierno allí hay mucha nieve y frío, más que aquí, en Monforte, donde hasta tenemos calor", indica Vlad en mitad de una tarde soleada y hasta primaveral.

Eso sí, su gran afición, y no pierde ocasión de contarlo, es el fútbol. Bajo las porterías de los campos de entrenamiento Álex Blanco Regalado muestra su destreza. Es fan de Messi, del Barcelona y del Dinamo de Kiev. Desde hace un año, el Calasancio se ha unido a sus pasiones.

Valentyna, Iryna Bondar, su hija Vika y su bebé Dasha, Viktoria y Vlad. MIGUEL PIÑEIRO

Iryna Bondar: "Mi ciudad, Lugansk, está ocupada por los rusos, que se quedan las casas"

Viktoria y Vlad pasan muchas horas con la familia de Iryna Bondar, quien llegó también hace un año a Monforte. Tiene una hija de nombre Viktoria —la llaman Vika— de casi la misma edad que Vlad, 12 años. También estudia en los Escolapios. Los niños han hecho muy buenas migas.

Iryna y Vika son de Lugansk, una ciudad que, según explica la mujer, está "ocupada por los rusos, que se quedan con las casas, así que por el momento no podemos regresar".

De Ucrania llegó en septiembre la madre de Iryna y abuela de Vika, Valentyna, quien todavía está en proceso de adaptación

La familia aumentó en la segunda mitad del año pasado. De Ucrania llegó en septiembre la madre de Iryina y abuela de Vika, Valentyna, quien todavía está en proceso de adaptación.

Además, el 23 de octubre de 2022 vino al mundo la pequeña Dasha Bondar. El bebé nació en el hospital comarcal de Monforte, como una residente más de la Ribeira Sacra.