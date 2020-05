Terapia en audios de Whatsapp

"Es una situación muy dura porque para nosotros el contacto humano es lo más importante. Ha habido recaídas, claro, varias", asegura una usuaria de Alcohólicos Anónimos en Lugo.

El confinamiento, la imposibilidad de mantener la rutina anterior, la limitación del contacto con la gente con la que no se convive y la angustia por las incertidumbres de esta pandemia hacen mella en todos, son universales. Pero ante un problema como el alcoholismo, si la terapia tiene forma de

grupo de personas afectadas por lo mismo, la situación es especialmente crítica.

"Lo que hicimos fue mantener el grupo, con las mismas horas y los mismos días, con audios de Whatsapp. Me propuso la idea mi madrina porque se estaba haciendo en otros sitios y funcionando

muy bien", explica. Es decir, cada semana son seis horas de reunión virtual en la red de mensajería, en la que los usuarios de Alcohólicos Anónimos participan por turnos para dar cuenta de aquello que

quieren compartir, hay un moderador que cede la palabra y se asume que el resto del grupo va a escuchar a los demás, compartir las inquietudes y preocupaciones, las tentaciones y también los errores garrafales son las bases de esos encuentros, también ahora que no se ven las caras.

Sigue habiendo asiduos, que no faltan y comparten, y otros que se han visto disuadidos por este nuevo sistema. De los cerca de 30 que tiene el grupo Fontiñas de esta asociación, se citan martes,

jueves y sábados por dos horas entre 14 y 15.

Una usuaria cree posible que el confinamiento haya servido para que alguna gente se percate que usa el alcohol como anestesia

Para algunos el problema era la privacidad, la posibilidad de que alguien perdiera el teléfono o de que otra persona que no fuera un usuario tuviera acceso al chat y acabara conociendo el contenido

de las reuniones y a las personas que allí se citan. Por eso no son tan populares como los encuentros en persona y, de hecho, hubo quien, en un estado de enfado y ante lo que entendía que era una verdadera necesidad, hasta llegó a proponer que se celebrasen reuniones a escondidas. Finalmente, no se hizo pero sí que los asistentes esperan con ansia que este lunes tengan la posibilidad de retomarlas en persona.

Todos vulnerables, se entiende que los más frágiles de ellos son los que están empezando a asumir que tienen un problema, los que están dando los primeros de los doce pasos de los que se compone el programa. "Los que como yo ya hemos tocado fondo tenemos menos riesgo", explica esta mujer, veterana en el programa. Ella, hablando con un medio y dando a conocer la ayuda que supone para ella contar con Alcohólicos Anónimos, está cumpliendo con el último, el de darlo a conocer para que otros también se beneficien.

A su juicio, cabría la posibilidad de que tras el desconfinamiento, algunos se percataran de que tienen un problema con el alcohol. "Voy a la compra y veo las estanterías de las cervezas vacías, veo los carros de la compra y pienso si ahora no habrá gente dándose cuenta de que usan el alcohol como una anestesia", apunta.

Reconoce que esta es una situación excepcional y que, para una persona con alcoholismo, que tiene problemas para gestionar sus emociones y que busca refugio en la botella cualquier cambio de rutina puede ser un precipitante. "Es muy muy peligroso", apunta. Por eso entiende que pueden darse nuevos casos, así como producirse recaídas entre otros ya en el programa, Para todos, el teléfono del grupo es 722669374.