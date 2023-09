Una terapia artística

"Esta muestra es honestidad pura. Es un proyecto que me salió de las entrañas".

Elena Velasco expone Cicatriz hasta el próximo 15 de noviembre en el centro cultural O Vello Cárcere de la capital lucense. Cada una de las once obras de cerámica que la conforman reflejan lo que esta paciente oncohematológica sentía en los momentos vitales de su prolongada enfermedad.

"Es un proceso muy largo, que me dejó muchas secuelas, no solo físicas sino también mentales", asegura esta artista plástica, que pretende "crear un vínculo emocional" con los espectadores de su muestra y "sensibilizarlos para que donen médula".

A los 33 años a Elena Velasco (Lugo, 1982) le diagnosticaron un linfoma de Hodgkin. Tras siete años de "durísimos" tratamientos, en mayo de 2022 superaba ese cáncer gracias a la donación de células madre de la médula ósea de una de sus tres hermanas.

Durante la enfermedad, para evadirse, cursó un taller de arteterapia que organizaba la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame). Le entró entonces el gusanillo y decidió inscribirse en el curso de cerámica artística en la Escuela de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón.

Nunca había tenido inquietudes artísticas, pero encontró en la plástica una vía de escape. Esta exposición es, por una parte, su proyecto fin de grado y, por otra parte, "un trabajo para dar a conocer la realidad de un paciente oncohematológico". Dedicó el tercer año del ciclo superior que cursó a su proceso creativo.

"Pretendo con este proyecto conseguir la curación emocional y la asimilación real de la experiencia. A través de las representaciones físicas en cerámica, obtener un cierre sano y consciente de este proceso", agrega.

Musa. La artista plástica lucense precisa que el proceso creativo de esta exposición ha sido "sencillo", como "si saliese solo", y se pregunta si esa fuente de inspiración brotará de la misma forma con otros temas.

En función de lo que quería expresar en cada una de sus 11 obras utilizaba una u otra técnica y uno u otro esmaltado.

Elena Velasco reconoce que atraviesa por "un proceso interno sin resolver". Añade que "a veces vives la enfermedad como espectador, haces lo que te mandan y te desligas de la experiencia para no morir en vida".

"Aún no he asumido mi situación real, es complicado", reconoce esta artista plástica, pese a que hace 16 meses que le comunicaron que ya está curada. Además de las psicológicas, dice que "hay secuelas físicas que no se ven a simple vista, pero que hacen que la vida ya no sea como era".

Antes de padecer cáncer Elena Velasco se ganaba la vida como psicóloga y profesora de primaria, profesiones que ha tenido que abandonar. A raíz de su enfermedad le concedieron una incapacidad.

Por eso la exposición que se encuentra en las celdas masculinas de la primera planta de O Vello Cárcere lleva por nombre "Cicatriz", ya que, según asegura su autora, "aunque pueda vivir una vida plena y feliz, voy a tener una cicatriz toda mi vida".

Presagio: "Me imaginé que la muestra se haría sin estar yo"

"Sinceramente me he imaginado que se hiciera esta exposición sin estar yo", asegura Elena Velasco, que añade que «soy consciente de que mi vida no es eterna». Precisa que "no lo vivo con angustia, pero la realidad es que se puede producir una recidiva".



Una de las once obras creadas, que ha denominado ‘El vuelo’, que son varias palomas, rinde homenaje póstumo a otros cuatro enfermos (Begoña, Francisco Javier, Diego e Iria) con los que entabló amistad, que fallecieron a lo largo de los siete años que padeció cáncer.



La exposición incluye los poemas de esta última que reflejan sus sentimientos. "Yo estoy viva y podía no estarlo", afirma.



Sentimientos



Cada obra que forma parte de ‘Cicatriz’ tiene un significado especial. La pieza titulada ‘Pánico’, que tiene apariencia de virus, representa, según cuenta la autora, "el miedo desmesurado que sentimos prácticamente todos los pacientes de cáncer a partir del diagnóstico".



Tratamientos



En la muestra también están presentes los tratamientos, como en la obra ‘Nivo’, con la que posa Elena Velasco en la fotografía de este artículo. En la pieza figuran 39 mariposas, una por cada dosis que recibió durante casi dos años. "Supuso la posibilidad de realizar una vida lo más cercana a la realidad y la alegría de observar que lograba mantener a raya mi cáncer", recuerda.