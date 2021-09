El portavoz del Partido Popular en la ciudad de Lugo, Ramón Carballo, ha sido crítico con el gobierno bipartito a la hora de organizar el San Froilán y ha anunciado que no volverá a formar parte de la comisión de las fiestas. "No estamos dispuestos a participar del paripé que proponen", ha comentado.

"El único consenso que defienden tanto BNG como el PSOE es que demos el visto y place a su propuesta sin poder discrepar lo más mínimo", ha reivindicado el portavoz, quien ha defendido la instalación de barracas en las fiestas.

Esta decisión se produce un día después de que el grupo popular municipal haya propuesto un pacto de toda la corporación para revitalizar el ayuntamiento en la recuperación post pandemia, aprovechando el inicio del nuevo curso político.

"Los pilares de nuestra propuesta se basan en una nueva política fiscal en las tasas e impuestos municipales y apostar, en unas líneas muy claras, por revitalizar el comercio y el turismo. Creemos que se debería usar el presupuesto municipal en estos temas y lo que proceda de otras administraciones emplearlo en inversión en la ciudad", ha explicado Ramón Carballo.

Desde el partido socialista cualificaron la propuesta de "no creíble" y señalan que la alcaldesa Lara Méndez ya tendió la mano a la oposición para "trabajar de manera propositiva y conjunta".

"Vemos que el Gobierno sale a la defensiva en un tema que consideramos prioritario. Dicen que no apoyamos los presupuestos de este año, pero no lo hicimos porque no escucharon ninguna de nuestras propuestas", han replicado desde el grupo popular.

Por su parte, el BNG, socio del grupo socialista en el gobierno ha apelado a que "el gran pacto por la pandemia han sido los presupuestos del 2021 y que también lo serán los del año que viene".

Desde la tenencia de alcaldía nacionalista han indicado que "los partidos de la oposición deben estar con el gobierno en el objetivo de que los próximos presupuestos tengan en cuenta los recortes y las consecuencias que tuvo para todos la pandemia".

Por otro lado, la portavoz de Ciudadanos, Olga Louzao, ha comentado que "el pacto sería muy buena idea". "Porque los cuatro grupos decimos que queremos mucho a Lugo. Estaría muy bien que se pusieran propuestas en la mesa y se trabajara en ellas, pero lo veo imposible con este gobierno bipartito", ha señalado.

Al respecto de la comisión del San Froilán, Olga Louzao ha indicado que su compañero Juan Vidal se ha marchado este miércoles de la comisión ante "las faltas de respeto que la concelleira Maite Ferreiro dirigió a Ramón Carballo". "Esperemos que la concelleira se disculpe y cambien las tornas, si no tampoco estaremos en esa comisión", ha concluido Olga Louzao.