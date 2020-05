"Teño unha pantalla e un proxector na casa e as fins de semana vou ao cinema"

Onde pasa o confinamento?

Nun piso en Lugo que ten dúas pequenas terrazas cheas de prantas e con vistas a un terreo sen edificar, con moitas árbores. Estes espazos semirrurais en plena cidade, a medio camiño entre o pasado e o futuro, axudan neste tempo e axudan sempre.

Como se leva, que fai día a día?

Sen esquecer o drama da situación e un porvir problemático, non sinto ningunha presión polo confinamento porque atópome moi a gusto cos meus libros, as miñas películas, os meus cadros, os meus mobles, todos eses detalles da túa casa que te definen. Poder rodearte de cousas bonitas polas que sentes constante interese é unha sorte e así, as cousas, resultan máis doadas. Sigo traballando e manteño os horarios que tiña —creo que é importante manter esa rutina—, o resto do tempo, sobre todo, leo. Teño unha pantalla e un proxector e as fins de semana vou ao cinema. Iso encántame. Só clásicos. Saes despois con outro espíritu. Saes mellor.

Que será o primeiro que fará cando saia?

Cando se poida, dar apertas, iso, e mentres, respirar o ilimitado, desfrutar da hora de aire, probablemente pensando todo o que pode dar de si ese anaco de tempo. Seica farei plans de futuro, así, ollando cara ao horizonte, non semella mala época para recolocar o esencial da vida no sitio que se merece. Do lado máis prosaico, ir tomar unha cervexa Domenicus e mirar aos ollos da xente querida, que de cousas coma esas somos quen somos.

Que lección saca de todo isto, positiva e negativa?

Unha que ten que ver coa resiliencia, tanto nun plano individual como colectivo; é un pensamento de longo percorrido, que serve como punto de partida para reflexionar sobre moitas outras cousas e que non se vai esgotar porque sempre haberá situacións ás que enfrontarse, máis ou menos graves. Unido a ese concepto van cousas como a dignidade, a virtude, a felicidade, a empatía, a igualdade. Dá para moito. E a outra ten que ver coa inxustiza, coa crueldade, coa mentira, co baleiro interior, perigoso, e moitas veces fatal, de persoas que aproveitan a crise para beneficiarse.