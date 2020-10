Los residentes en Pastor Díaz reclaman su "derecho a respirar"

Abel Escrig es un vecino de la calle Nicomedes Pastor Díaz que asegura que se le está negando su derecho a respirar. Él y su familia viven en un cuarto piso del número 3, próximo a la Ronda da Muralla. Desde hace unos años, viene sufriendo un problema que, en los últimos días, se está tornando cada vez más intenso. Se trata de un intenso olor a carbonilla, procedente de la quema de calderas de calefacción que hace el ambiente irrespirable -según dice- no solo en su calle sino también en un radio de superficie más amplio que alcanza, incluso, la rúa Monforte. "Llamé a los bomberos y a la Policía Local porque la noche del pasado sábado había muchísimo olor. En ambos sitios, me dijeron lo mismo: que no podían hacer nada pero en la Policía reconocieron que había habido más quejas y que llegaba a la calle Monforte", afirma este vecino de Pastor Díaz.

La solución a este problema vendría de la mano de una revisión de las calderas de la zona para ver cuál es la que está realizando una mala combustión que produce tanto olor como para tener que cerrar las ventanas. Abel Escrig propone al Concello que controle este tipo de emisiones hasta dar con el problema y también que se redacte una ordenanza para que los propietarios de las viviendas se vean obligados a tener sus calderas en regla y se rebaje la contaminación en la zona.

"Media ciudad está oliendo mal por la noche, haciendo que el aire sea irrespirable. De alguna manera, con esta situación, a mí se me está negando el derecho a respirar y al oxígeno y eso no puede ser. El olor se empieza a notar ya en cuanto la gente enciende las calefacciones, sobre las ocho y media de la noche, y sigue hasta las dos o tres de la mañana o más porque eso queda en el aire y sigue ahí hasta que se dispersa", indica.

RADÓN. Otro problema a mayores que también le afecta a este vecino y al resto de los de su bloque es el alto nivel de radón que dice que hay en el edificio. "Compré un medidor de radón y comprobé que donde yo vivo, en el cuarto, tengo120 bequerelios, lo que es bastante para estar a la altura a la que estoy y lo que demuestra que en el garaje tiene que haber unos valores muy altos. Este gas, que es cancerígeno, sube a través de las cámaras cada vez que se encienden los extractores de humos y esto lo puse en conocimiento del administrador de fincas para que se hiciese algo pero, de momento, nadie hizo nada", afirma.

La solución al radón -bastante presente en Galicia, dado que suele producirse en suelos graníticos- está en ventilar bien las estancias. Sin embargo, esto no lo puede hacer debido al intenso olor de las calderas. "¿Qué hago? ¿Me voy a un hotel a pasar el invierno? ¿Y quién me paga eso a mí? ¿O compro otra casa y me meto a una hipoteca? Tampoco ahora es el momento. La próxima vez que llame a la Policía pediré, al menos, que me mande dos balones de oxígeno porque mi derecho a respirar también lo tengo ¿o no?", apunta este vecino.