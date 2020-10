"Tengo covid otra vez y vivo con más miedo", confiesa una lucense reinfectada

"Perdí el gusto y el olfato de repente, un día me desperté y habían desaparecido y ya llevo tres semanas así; tengo además unos dolores musculares terribles y he pasado diez días con fiebre alta". La lucense Teresa Rodríguez, ahora asentada en Madrid, cuenta cómo vive estos días llevando con dificultad los síntomas del covid. Pero lo más alarmante para ella, si cabe, es que es la segunda vez que pasa por el mismo trance.

Enfermó de covid por primera vez en marzo. Entonces también perdió gusto y olfato, aunque en aquella ocasión recuperó esos sentidos en pocos días. Aquella primera vez sufrió también una "conjuntivitis brutal" en los dos ojos y terribles dolores de cabeza, además de agotamiento y dificultad respiratoria, "aunque no llegó a neumonía".

Ahora, además de sobrellevar la propia enfermedad, Teresa vive alarmada, preguntándose cuántas veces puede recaer en la enfermedad. "Mi médico me dice que hay muchos casos de reinfección, que mucha gente no genera inmunidad o que la pierde en pocos meses", dice. "Si he enfermado ya dos veces, ¿quién me dice que no vaya a recaer una tercera?, se pregunta.

Confiesa que ha sido duro volver a infectarse por segunda vez. "Esta vez lo he vivido mucho peor, con más miedo", reconoce.

Perdió las dos veces el gusto y el olfato. Fue el primer síntoma de una enfermedad que le causó problemas muy serios

La enfermedad agota, pero también genera una enorme inseguridad que en su caso se ve acrecentada por los déficits del sistema sanitario madrileño.

Lleva más de tres semanas enferma, pero su médico aún no la ha visto. "Solo hay atención telefónica y el otro día, cuando ya llevaba diez días con 38 de fiebre, la médico me pidió una placa para ver si había afectación pulmonar, pero en el centro de salud se negaron a hacérmela. Estábamos tres personas en la misma situación y nos dijeron a los tres que nos fuéramos, que estaba prohibida la entrada a enfermos de covid".

Ir al hospital, añadía, es igual de inviable y la única certeza es "que te van a tener quince horas esperando, y sola, porque no puedes estar acompañada".

La incertidumbre, cuenta, se ve agravada porque el sistema de rastreo no funciona. "Llevó más de tres semanas así y aún no me han llamado. Mis hijos van al colegio, pero soy yo la que avisó a sus colegios", detalla.

De hecho, cuenta, tanto sus hijos como su marido se han hecho test de antígenos por iniciativa propia, porque pese a su situación no se les ha dado la opción de hacerse una PCR, detalla. Ni siquiera le han hecho la PCR a ella todavía.

Su caso quizás no sea raro. El nivel de protección ante el coronavirus entre las personas que ya han pasado la covid-19 decae "muy rápidamente", pues la inmunidad que le aportan los anticuerpos podría durar solo "unos pocos meses ", según reveló este martes un estudio del Imperial College de Londres. La investigación confirma lo que vive esta lucense y lo que, según cuenta, le revela su médico. El riesgo de recaer, añade, debe ser alto, ya que ella se protege mucho. "Yo he teletrabajado y nunca volví a la oficina, y solo salía estos meses, y con mucho cuidado, para ir al supermercado", dice.