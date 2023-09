Montse Pita es la persona que limpia la oficina de Correos de San Pedro y la de la estación de Lugo. Como sus cuatro compañeras en el municipio, y otras 360 en el conjunto de Galicia (miles en España), lleva sin cobrar dos nóminas y la paga extra de verano, razón que la ha llevado a la huelga indefinida para reclamar que se le rescinda el contrato a la concesionaria del servicio, SCT JCórdoba.

"Tengo 4 hijos y vivo desde febrero sin saber si voy a cobrar ese mes o no", explica, recalcando que los problemas con las nóminas se empezaron a percibir desde el instante en el que la nueva adjudicataria asumió la limpieza de las oficinas de Correos. Los retrasos se sucedieron hasta llegar a junio cuando las trabajadoras —la mayoría mujeres y a jornadas parciales— dejaron de cobrar. "La empresa dice que lo que le paga Correos no es suficiente y quiere que nosotras hagamos presión para que le pague más", explica Pita, que insiste en que SCT JCórdoba presentó una oferta temeraria, por lo que entiende que Correos debiera anular el contrato cuanto antes.

"Es la tercera vez que los impagos de una empresa afectan a mi familia. Las dos primeras le ocurrió a mi marido, que es guardia de seguridad y llegó a estar ocho meses sin cobrar. Fue durísimo. Tuvimos que recurrir incluso al Banco de Alimentos. Y ahora me toca a mí. Las facturas siguen llegando y a la empresa no le preocupa si las podemos pagar o no", explica.

La trabajadora apunta que, además del impago, la concesionaria racanea material, obligándola a ella y a sus compañeras a estirar el disponible hasta el extremo. Tiene 3 horas y 50 minutos para limpiar la oficina de San Pedro y el pabellón postal de la estación de tren y recuerda que, antes de que el servicio de limpieza se privatizase, seis funcionarias se hacían cargo de asumir el trabajo que ahora hace ella.

El paro —iniciado el lunes y que seguirá "el tiempo que haga falta", según recordó Pita— está secundado por la mayoría de las trabajadoras españolas y se visibiliza a través de concentraciones en distintos puntos. El pasado miércoles las trabajadoras de Lugo, con el respaldo de otros compañeros, se concentraron ante la oficina de San Pedro y el día 13 se movilizará el personal de toda Galicia en A Coruña. El día 20 la oficina principal de Lugo volverá a ser el lugar de concentración.