"Tenemos numerosos pedidos para mañana pero va a ser imposible sacarlos"

El voraz incendio declarado a primera hora de la mañana de este domingo en el polígono de O Ceao ha afectado a las instalaciones de varias empresas lucenses, entre ellas Recambios Frain, cuyo dueño y fundador, Francisco Dorado, explicó que las pérdidas ocasionadas por el fuego van más allá de lo económico.

En unas declaraciones ofrecidas a El Progreso, Dorado aseguró que los daños materiales ocasionados, que son "muy importantes", no son la única parte a lamentar, pues el grave incidente también afectará a la actividad habitual de la firma, especializada en neumáticos: "El problema es que te paraliza la empresa".

El gerente de Recambios Frain añadió que el incendio ha suprimido directamente el reparto de material previsto para los próximos días. "Tenemos numerosos pedidos para enviar mañana (por este lunes) a los clientes y va a ser imposible sacarlos –dijo–. Cada día entra un contenedor de rudas y sale otro, para Portugal y diferentes puntos de España".

De esta manera, Dorado tiene claro que el suceso le perjudica "económicamente" pero también a nivel de posicionamiento en el mercado.

VALORACIÓN. En lo que respecta a la cuantía de los daños, el propietario de Frain ha asegurado durante el mediodía de este domingo que todavía "es pronto" para valorarlo. "Es muy dificil hacer un balance a bote pronto y así en frío", explicó mientras, en un tono distendido, hacía referencia a lo impactado que se encontraba a raíz del incidente y a las bajas temperaturas registradas durante la jornada en el polígono: "Estamos un poco congelados".

Precisamente el contraste en la sensación térmica fue algo que resaltaron otros testigos del incendio, quienes experimentaron un sofocante calor por la proximidad al fuego antes de que, a medida que las llamas iban siendo sofocadas, el frío volviese a hacer acto de presencia.

Dorado también tuvo unas palabras hacia las labores de extinción y los problemas iniciales con el suministro de agua. El empresario aclaró que él no puede "opinar" de lo que no sabe pero sí lamenta que "algo no ha funcionado correctamente" por la tardanza en extinguir el incendio.