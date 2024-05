"Tenemos más de 70.000 clientes en España y Latinoamérica"

Martín Gómez, que en su etapa júnior de Estudiantes llegó a hacer sus pinitos en el Breogán, y Álvaro Fontela, un autodidacta, unieron sus caminos cuando cursaban el ciclo superior de Informática en el instituto Muralla Romana, en el barrio de A Piringalla.

En 2014 crearon Raiola Networks. Un año después se instalaron en los viveros de la fundación CEL y a finales de 2018 se trasladaron a la Avenida de Magoi, en donde tienen dos locales que suman más de 500 metros cuadrados.

Su infraestructura, sus servidores, están en Madrid. Una década después tienen casi 60 empleados y más de 70.000 clientes en España y Latinoamérica, de autónomos a multinacionales, de las que no pueden facilitar su identidad por confidencialidad, y abarcan todos los sectores que ofrecen servicios online, desde bloggers hasta cine, comercio, alimentación o finanzas.

Si echa la vista atrás, ¿cómo han sido estos 10 años?

Empezamos en 2014 trabajando en la casa de mis padres e incluso nos juntábamos en bares. Fuimos a los viveros al año siguiente cuando tuvimos que contratar personal. Necesitábamos un sitio porque el teletrabajo aún no se valoraba. Ha sido un salto muy grande. Empezamos tres y ahora somos casi 60. Yo doy conferencias como consultor WordPress —sistema para crear webs— y siempre digo que esto ha salido bien como nos pudimos dar una hostia tremenda. No sabíamos la magnitud, a dónde podía llegar.

¿Prevén aumentar la plantilla?

Necesitamos continuamente personal porque no encontramos el perfil y nos meten palos con los currículums… Conservamos nuestros dos primeros trabajadores desde 2015. Desde la pandemia la contratación es muy fastidiada. Ha cambiado el chip de muchos trabajadores, que no se involucran tanto en sus empresas.

¿Tienen problemas para encontrar personal como en otros sectores?

Sí, pero por nuestro sector y por nuestra forma de trabajar. Nosotros necesitamos que quien le coge el teléfono a un cliente tiene que saber resolver el problema. Esto no es un call center en el que el que te responde puede ser un comercial que te intenta vender un producto. Una persona que se incorpora a lo mejor tiene que estar seis meses o un año hasta que resulta útil, a no ser que venga de la competencia que entonces pueden ser solo dos o tres meses de pico y pala.

¿Por qué?

El hósting no se enseña en ningún sitio. Necesitamos alguien que haya trabajado con Línux, que se maneje con webs... Es un perfil mixto. La formación tiene que venir por uno mismo, de ahí que sea tan importante la involucración porque lo tiene que aprender uno mismo en su casa y aquí.

¿Dónde buscan?

Para soporte, que son quienes atienden a los clientes, recurrimos a ciclos de FP y completamos aquí la formación y para el resto de departamentos (sistemas, márketing, desarrollo…) echamos mano de Linkedin. Si intentamos captarpersonal de la competencia, buscamos en toda España.

¿Y hasta dónde han llegado?

Estamos en el top-5 nacional. Patrocinamos con más de medio millón de euros unos 150 eventos al año de desarrollo web, emprendimiento y, sobre todo, márketing porque el hósting se vende al cliente final. Tenemos unos 70.000 clientes en España y Latinoamérica, desde un pequeño blogger hasta corporaciones. Incluso tenemos lista de espera de clientes para migrar a la infraestructura nueva.

¿Qué supone Latinoamérica?

Supone el 20%. Es un campo abierto en el que tenemos intención de seguir progresando. Estamos en Ecuador, Colombia, Argentina, Perú e incluso en México.

Una oferta atractiva: "Recibimos ofertas de compra casi cada día"

Con sus números, ¿han recibido ofertas de compra?

Recibimos ofertas casi a diario. Pero aún tenemos 30 años. Yo cuando tenga 50 a lo mejor lo vendo y me dedico a otro sector, porque este tal vez por el ritmo que llevo quema mucho. Yo asisto a unos 50 eventos al año en España y Latinoamérica. En la pandemia se produjo una limpia de empresas en el sector, nosotros nos libramos de los números rojos gracias a lo que nos genera el bránding (estrategia para crear una marca) por los eventos que patrocinamos.

¿En qué proyectos están inmersos?

Desde 2021 la nueva infraestructura es nuestro proyecto central para ser uno de los principales actores en España en ese terreno. Nosotros tenemos contratados dos centros de datos en Madrid. Y cada año siguen organizando su propio congreso en A Coruña. Este año lo vamos a petar en el congreso de márketing que organizaremos en el recinto ferial Palexco de A Coruña el 28 de septiembre, con más de 500 asistentes. Cada año vamos a más. Es la séptima edición. No lo podemos celebrar en Lugo porque hay estación, pero no trenes, y el aeropuerto más próximo está a 100 kilómetros. Siempre tenemos uno o dos ponentes gallegos y el resto es gente de fuera que tiene pegada. Este año traemos, entre otros, a la CMO (directora de márketing) y cofundadora de Freshly Cosmetics, Mireia Trepat; el Ceo de Power Explosive, David Marchante, que es un youtuber con más de dos millones de suscriptores que ha pasado del fitness al mundo empresarial; el mentor de negocios Alejandro Novás, o el director de Audiencias y Seo —profesional especializado en la optimización de motores de búsqueda— en el diario El Español, Álvaro Mazariegos, que antes estuvo en La Vanguardia y en Softonic.

¿Y a título personal?

Estoy escribiendo un libro con la editorial Anaya sobre WordPress, que saldrá en octubre. Es como un curso para enseñar a hacer webs a quien quiera iniciarse. Es el primero y el último porque no me gano la vida escribiendo y lo tengo que redactar en Aves y aviones porque trabajo 12 o 14 horas diarias, tengo que conciliar con la vida familiar, le quito horas al sueño... Antes daba mucha formación, ahora menos.

Consejos: "Emprender no es para todos, no hay por qué sentirse obligado, y el online tampoco"

Da también conferencias sobre emprendimiento, ¿cuál es su recomendación?

Hay dos cosas que la gente no entiende. Emprender no es para todos, no hay por qué sentirse obligado a emprender, o te sale o no. Por mucho que se intente vender que no eres tu propio jefe porque no quieres, no es así. Y además el online tampoco es para todos. Yo emprendí porque siempre tuve mucha hambre de cosas nuevas. Yo descubrí WordPress y en mi cabeza saltó el clic emprendedor. Yo no suelo recomendar emprender si no tienes otra cosa que hacer. Las ocho horas no existen para el emprendedor; el concepto productividad es humo; las horas hay que echarlas igual, te puedes organizar o delegar mejor o peor, y la flexibilidad es trabajar cuando lo quiera tu cliente. Yo pasé de salir de botellón los fines de semana a montar la empresa, dejé de ver a mis amigos porque teníamos que dar soporte 24 horas los 7 días. Me pasé el primer año y casi el segundo trabajando 18 horas