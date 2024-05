Luis Miguel Botana: "Tenemos 23 patentes y dos más que esperamos tenerlas listas este año"

En el mar está la clave para el hallazgo de nuevos medicamentos. Luis Miguel Botana López, catedrático de Farmacología de la facultad de Veterinaria de Lugo, así lo demuestra desde hace casi 40 años. De su laboratorio, salieron ya veintitrés patentes y dos en curso de fármacos contra el alzhéimer, la diabetes, los ictus, el cáncer o los infartos.

Lleva tiempo investigando desde Lugo en fármacos nuevos...

Empezamos investigando toxinas marinas en 1985. Las mareas rojas que afectaban a los mejillones nos llevó a estudiar la toxicología de las toxinas porque nadie sabía que solo un mejillón podría matar a dos personas. Y lo mejor fue que, con un experimento de 100 euros (la compra de un kit de medición), se creó una empresa en Lugo que es la única del mundo en vender toxinas certificadas.

¿Qué empresa es?

Era Cifga (Centro de Investigación Farmacológica de Galicia), que fue comprada por Amslab. Con una toxina de los mejillones, la yesotoxina, salieron patentes para su uso como antitumoral, inhibidor de la enfermedad metabólica o antialérgico.

¿Solo trabajan en la investigación de compuestos marinos?

Sí, ahora tenemos estudios avanzados con esponjas, hongos y algas marrones. Lo malo es que las investigaciones de compuestos marinos están limitadas por un acuerdo de la Onu por el que cada país controla sus costas.

¿El mar es una fuente de recursos farmacológicos por explorar?

Es una fuente muy poco explorada de nuevas moléculas porque cada 50 metros de profundidad cambia la biodiversidad y es como si cambiases de continente.

Pretenden cultivar compuestos marinos en tierra. ¿No suena a ciencia ficción?

Descubrimos moléculas de esponjas con efecto antiinflamatorio, difíciles de cultivar en tierra. Por eso nos metimos en el proyecto Combo, liderado por la universidad de Galway (Irlanda) y en el que están cinco países más, como Sudáfrica y Estados Unidos.

¿Nos estamos internacionalizando desde Lugo?

Llevamos años internacionalizados. Estamos colaborando con Japón desde el primer año. Los japoneses son muy buenos en Química Orgánica y obtienen compuestos, nos los mandan y en Lugo exploramos sus efectos como medicamentos.

¿Cuántos compuestos marinos tienen ya en los laboratorios de Veterinaria y de qué seres vivos?

Tenemos miles, entre toxinas y productos de esponjas. Con ellas, obtuvimos fármacos.

¿Para qué tipo de enfermedades?

Para el alzhéimer, el cáncer y la inflamación de vasos sanguíneos que puede ser aplicable en casos de diabetes, ictus o infartos.

¿Cuántas patentes registraron?

Tenemos veintitrés y este año se sumarán otras dos.

¿Alguna está en el mercado?

Se vendió la patente de un método para detectar toxinas diarreicas a una empresa de Aragón y otro para toxinas de agua dulce a una empresa de Estados Unidos.

¿Hay fármacos con esas patentes nacidas en Lugo?

No, eso es dificilísimo porque tiene que contactar contigo una farmacéutica grande y poner 2.000 millones de euros. España no es un país muy patentador y no existe en las empresas el afán por invertir en tecnología.