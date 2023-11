A xeración de Leonor chega ao tempo de escoller vida

Son do tempo de Leonor de Borbón. Coma ela, fan este ano os 18 e, igual ca ela, teñen a vida por diante. Cada un a súa. A diferenza fundamental entre estes rapaces e a Princesa de Asturias está en que eles están deseñando o seu proxecto de vida. Son donos do seu destino e responsables, para ben e para mal, de cada unha das súas decisións. Este ano tomaron moitas. Todas arriscadas, pero cargadas de ilusión, que a fin de contas é a forza que move o mundo.

Un quere vender froita co seu pai, outra quere tocar a guitarra, outra pintar e outra ser modelo e arquitecta. Estanse esforzando para conseguilo, dando os primeiros pasos, que son os máis difíciles porque a inseguridade fai tremer a terra baixo os seus pés.

Eles non teñen unha asignación económica vitalicia que lles garanta un futuro estable, pero iso non os bota para atrás. Están traballando para realizarse como profesionais nos ámbitos que elixen como seus e, xa de paso, conseguir un salario que lles facilite a vida, que tamén fai falta.

Aínda non o saben, pero están no momento de apostar por si mesmos, de fallar, de acertar e de rectificar.

Belas artes

Naiara Carballido ten un expediente académico brillante. Fixo o bacharelato no colexio Galén de Lugo pola rama de ciencias e tecnoloxía e sorprendeu a todos cando decidiu estudar Belas Artes. "Moita xente pensaba que tiña que facer algunha carreira relacionada coas ciencias, que debería estudar Medicina para aproveitar as boas notas que teño. Non todo o mundo comprende a miña decisión", explica.

Pero é a única opción lóxica e a súa familia axudoulle a velo. "Non é fácil tomar unha decisión cando todo o mundo che di o contrario. Cheguei a dubidar moito, pero os meus pais respaldáronme sempre e fixéronme ver que se eu tiña claro o que quería facer non tiña sentido dubidar polo que os demais me dicían".

Confesa que esta elección contra a corrente non foi doada. "Os adolescentes temos moitas dúbidas e este tipo de comentarios da xente, aínda que sexan con boa intención, poden facerche dubidar aínda máis". Reivindica o dereito de calquera a equivocarse. "Hai quen empeza unha carreira cunha presión enorme porque vai co medo de elixir mal", lamenta, consciente de que o que un sente como correcto soe selo e, en caso contrario, rectificar é de sabios.

Naiara Carballido estuda Belas Artes e baralla múltiples facetas profesionais

Naiara Carballido leva anos pintando e debuxando. Agora estuda en Madrid e este curso está tomando contacto con diversas ramas das belas artes. Na segunda parte da carreira terá ocasión de especializarse. "Ao principio tocamos todo de forma xenérica. Pintura, fotografía, escultura, debuxo... e vénme ben porque non teño claro no que quero especializarme. A ver o que me ofrece a carreira", comenta chea de razón.

"A parte de pintar e vender obra é moi bonita, pero eu agora non me vexo capaz de vivir diso. Co tempo gustaríame facelo, pero tamén compaxinar con outras facetas. Por exemplo, cunha escola de arte para formar nenos. Tamén me gustaría traballar durante un tempo en museos, incluso noutros países, para coñecer mundo", apunta.

Naiara Carballido velle múltiples saídas a unha formación coa que se sente identificada e que de seguro lle axudará a medrar profesional e persoalmente.

Traballo, estudos e fútbol

Miguel Rivas chegou á maioría de idade o 17 de xuño e o 5 de setembro xa tiña o carné de conducir. Era unha prioridade neste momento da súa vida e enténdese ben só con botar un ollo á súa axenda. É de Riotorto. Alí vive e traballa nunha empresa familiar de distribución de froita. Compaxina o traballo cos estudos de Electromecánica en Vilalba e, por se fora pouco, aínda saca tempo para adestrar e xogar ao fútbol no Rácing Vilalbés.

Sobra dicir que non perde nin un minuto do día, todos van ben empregados e aínda tería marxe para ocupar algunha hora máis se a houbera.

Conta que celebrou o seu 18º aniversario cunha cea cos amigos. Nada especial, aínda que a data era agardada. "Fíxome máis ilusión polo carné de conducir que pola maioría de idade. Xa tiña ganas de sacalo porque dá liberdade, non dependes de ninguén para ir e vir", comenta.

Miguel Rivas traballa repartindo froita, estuda Electromecánica e é futbolista

Para compaxinar estudos e traballo, procura concentrar tanto a xornada laboral como as clases. Desprázase varias veces á semana a Vilalba, para estudar e para xogar ao fútbol, pero o principal uso que lle dá ao permiso de conducir é para traballar. "Temos dous camións e dúas furgonetas. Repartimos froita por tendas de toda A Mariña e Terra Chá. Agora xa podo levar eu unha furgoneta", explica.

Fala con ilusión da súa faceta laboral. "Os meus pais sempre me dixeron que estudara todo o que puidera, pero o traballo gústame moito. É unha empresa familiar na que sempre estiven implicado e gustaríame continuar nela. Tírame máis iso que os estudos", afirma.

Di que os 18 anos non supuxeron grandes cambios na súa vida. "De non ser porque puiden sacar o carné, sería como calquera outro aniversario", comenta, pero engade que si que ten algún plan diferente para o vindeiro verán. "Os meus amigos e eu levamos tempo planeando algunha actividade que ata agora non podiamos facer. Pode ser unha viaxe entre nós ou ir conducir boogies. Antes non podiamos, pero agora xa temos permiso todos. Non é nada especial, só que antes tiñamos a limitación da idade e por fin xa podemos ir todos", explica.

Música

Icía Saavedra fará 18 anos o 24 de decembro e, como cada Noiteboa, festexarao en familia. Ter nacido nun día tan sinalado obriga a celebralo na casa. Iso non quita que logo teña unha festa cos amigos. "Será uns días despois e teño moitas ganas de facela", apunta.

Este ano está sendo decisivo na vida desta moza de Vilalba e non precisamente por chegar á maioría de idade, senón porque está marcando o rumbo que seguirá nos vindeiros anos.

Icía Saavedra rematou en xuño os estudos de bacharelato cunha distinción polo seu brillante expediente académico. A partir de aí, había que buscar o camiño e o punto de partida tíñao claro: quería a música na súa vida. Xa a ten presente desde nena, pero o reto agora é integrala no seu día a día laboral.

Icía Saavedra toca a guitarra e está estudando o último curso do grao profesional no conservatorio de Vilalba. O vindeiro ano quere continuar co grao superior, que se imparte en Vigo e na Coruña. Para iso, debe superar unha proba de acceso, que está preparando mentres remata os estudos que lle quedan en Vilalba. "É un sistema como o da Abau. Conta a nota media do grao profesional e hai que facer probas teóricas e de instrumento", explica a guitarrista.

Icía Saavedra di que non aspira a grandes cousas na música, pero quérea na súa vida laboral

Quere estudar na Coruña, aínda que fará as probas de acceso en varios conservatorios para asegurar a praza nalgún deles. "Non aspiro a grandes cousas na música, pero quéroa na miña vida. Non penso en ser directora de orquestra nin cousas polo estilo, senón en tela no meu ambiente do día a día, en tocar, en dar clases...»

Icía Saavedra non descarta estudar outra carreira complementaria, pero a música será o eixo. "Igual cando remate o grao superior podería facer Musicoloxía en Madrid ou noutro país, Pedagoxía, Historia. Non me pecho a nada", comenta unha moza disposta e coas prioridades ben claras.

"Empecei a estudar no conservatorio un ano tarde. O habitual neses casos é concentrar dous cursos para rematar ao mesmo tempo que o bacharelato, pero eu non quixen. Prefiro dedicar este ano a acabar o grao profesional e a preparar ben as probas de acceso. Así tamén podo aproveitar para facer outras cousas", explica con determinación.

Antes de facer os 18, quere ter aprobado a parte teórica do permiso de circulación. "Se teño a teórica aprobada, en canto faga os 18 xa podo facer a parte práctica. Non é que teña présa por conducir xa, pero creo que o carné é algo útil que hai que ter. Prefiro dedicarlle tempo agora e nos últimos meses do curso centrarme totalmente nas probas do conservatorio", comenta. Con argumentos tan razonables, é difícil obxectar.

Arquitectura e moda

Carolina Quiroga é de Lugo. Ata o curso pasado estudou no colexio Galén, pero este ano decidiu facer as maletas e marchar para Madrid. Alí estuda Arquitectura e Deseño de Interiores. Di que sempre tivo claro o que quería estudar. O seu pai é arquitecto e despertoulle o gusto pola profesión, pero as ansias de Carolina Quiroga non se limitan ao mundo da arquitectura. "Quero buscar unha axencia para introducirme no mundo da moda", comenta.

Xa en Lugo participou nalgún desfile, ten pisado pasarelas e gústalle. Cre que pode ser un complemento para o seu desenvolvemento profesional. "De momento é só unha afección, pero gustaríame introducirme na moda de xeito profesional, tal vez como ocupación secundaria, un complemento para a arquitectura", comenta.

Carolina Quiroga estuda Arquitectura, xoga ao baloncesto e quere ser modelo

Facer camiño aos 18 anos non é doado, pero esta moza lucense di que se está adaptando ben en Madrid. "A cidade gústame. Eu vivo nun colexio maior e xogo tamén ao baloncesto. Iso axuda a coñecer xente con gustos similares", apunta.

Entre estudos, afeccións e deporte pouco tempo lle pode quedar para as relacións sociais, pero ela di que o consegue. "Organízome moi ben e sempre atopo tempo para min", di con determinación.

Esas horas para si son fundamentais neste momento das súas vidas. Teñen moito por diante, moito por facer, pero as decisións que hoxe tomen marcarán o seu futuro. Valor non lles falta e a seguridade vana gañando con cada paso en firme. Tempo ao tempo.