"O tempo das pioneiras xa pasou e invisibilizamos a súa carreira ao centrarnos en que son mulleres"

Como responsable de comunicación no Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, colabora con programas especializados en violencia de xénero. Hoxe estará en Lugo para falar de xornalismo.

Faga un diagnóstico: como está o feminismo no xornalismo, exércese ben o mal?

O meu diagnóstico é optimista, creo que estamos no camiño de incorporar o feminismo ao xornalismo. Tamén penso que hai moito que andar, porque a día de hoxe seguen reproducíndose estereotipos e clixés machistas, pero tampouco é nada que vaia desconectado do resto da sociedade. Nacimos nunha sociedade machista, educárnonos así e temos o machismo incorporado de forma inconsciente. Todo isto é unha cuestión que temos que ir traballando. Que se está cambiando? Moitísimo. Hai unha presión social para que esto cambie; é dicir, hai un movemento feminista que está esixindo un xornalismo máis responsable dende o xénero e está forzando a que se que cambie a unha velocidade máis rápida.

Cando ve como reacción á presión do movemento feminista a creación por parte dalgúns medios de seccións de Muller, que pensa?

Corresponde ao punto de vista de que o home é universal. Despois creamos seccións específicas para destacar á muller, igual que seguimos destacando o de ‘A primeira muller que...’, como o das astronautas que van ao espazo. Falamos de que as mulleres teñen logros por ser mulleres e nunca veriamos eses titulares protagonizados por homes. Temos que ir limpando esas actitudes e esas seccións de Muller, que nos tratan como se foramos unha cuestión externa da sociedade. Somos persoas e facemos o mesmo, igual de ben e igual de mal, que os homes.

Que debe facerse coas novas das mulleres que son pioneiras nunha área, como a das dúas astronautas? Como dar esa noticia dende unha perspectiva de xénero?

O tempo das pioneiras xa pasou. Se nos centramos so en que son pioneiras estamos invisibilizando o resto da súa carreira. É moi importante que destaquemos os nomes, ao final sempre figura "unha muller que.." e parecen mulleres sen nome, mulleres invisibles que o único que son son mulleres, non aparece nada máis. Igual que diríamos Pepito Pérez e Menganito van ao espazo pois con elas tamén, e van porque son boas astronautas. Que no corpo da noticia queremos destacar que por primeira vez dúas mulleres van nunha misión exclusivamente sen homes, podemos facelo, pero non pode ser o titular, invisibilizando que estas mulleres teñen o currículum, teñen unha for-mación, teñen nome e apelidos e uns méritos profesionais que as sitúan ahí. Se seguimos destacando unha excepcionalidade primeiro nos dí que non é normal e, segundo, cuestiona os méritos que teñen para chegar ahí porque o mérito máis importante é o de ser mulleres. Non estamos favorecendo normalizar que as mulleres estean en tódolos ámbitos.

"Se nunha tertulia non hai un equilibrio de voces masculinas e femeninas invisilizamos a parte da poboación"

Que opina das tertulias nas que hai únicamente participantes homes e da presenza ás veces dunha única muller como cota feminina?

É unha cousa que se está equilibrando. Quen monte unha tertulia nun medio audiovisual hoxe debe telo en conta e se non alguén llo vai a sinalar. Penso que o tempo histórico sitúase no 8-M do 2018, a partir de entón foi a primeira vez que se mirou ao feminismo como dicindo: "Pero se son moitas, non catro tolas". A partir de entón, se nunha tertulia non hai un equilibro de voces masculinas e femininas estamos invisibilizando a parte da poboación e ofrecendo unha visión sesgada. Igual que buscas unha representación de ideoloxía, de posturas, tes que buscar un equilibrio de xénero. Temos que ser máis esixentes como xornalistas. As primeiras fontes que nos veñen á cabeza van ser homes porque vamos herdando do pasado e caemos nas rutinas. Require un maior esforzo pero atoparemos xente competetísima que van a enriquecer o noso traballo.