O seu pai tivo un dos primeiros tractores da Terra Chá e durante a súa vida dedicou 28 a prestar servizos agrícolas. Ese foi o xermolo de Agroamb, un grupo que hoxe dá traballo a 50 personas, xera outros 150 empregos indirectos e atende a unhas 200 industrias agroalimentarias e concesionarias de depuradoras. Está a salto entre Lugo, onde ten as súas oficinas, e Ponte de Outeiro, en Castro de Rei, onde está a súa planta de reciclaxe. A súa inquedanza levouno a promover o primeiro clúster medioambiental e de economía circular de Galicia, que se constituíu este ano.

Cando mira atrás, como foron estas máis de dúas décadas?

Fomos o primeiro xestor específico de Galicia para a aplicación agrícola de lodos como fertilizantes en 1999. Entón empezaba a haber demanda deste tipo de servizos por parte das industrias agroalimentarias e das concesionarias das depuradoras municipais porque se consumían prazos para a aplicación da normativa europea que se ía incorporando á nacional. Ademais en 1998 e 1999 a Xunta selou moitos dos vertedoiros municipais que había, que eran sitios designados para o depósito de residuos. Non é unha crítica, é un diagnóstico. Antes cada un desfacíase dos residuos como podía. Ao clausurarse xurdiu unha demanda, que entón non tiña provedores para atendela. Así empezamos a dar servizo primeiro local e agora operamos en todo o noroeste de España e o norte de Portugal.

Unha oportunidade xurdida dunha necesidade?

Fomos vendo o que se facía noutros lugares, Estados Unidos, países nórdicos, Alemaña, Francia… Tivemos un crecemento rápido porque a demanda aumentaba gradualmente. O control por parte da administración cada vez ía sendo maior e agora o que está motivando que siga incrementándose a demanda non é tanto a presión inspectora senón a social. A sociedade é máis consciente de que hai que xestionar correctamente as augas e os residuos biodegradables. Antes os compradores dos produtos que elaboraba a industria agroalimentaria fixábanse basicamente nas súas condicións hixiosanitarias, pero desde hai uns anos piden ademais que a xestión dos residuos sexa a correcta.

Que residuos tratan?

Os que establece a normativa europea que poden e deben ser valorizados como fertilizantes. Non son os que nos queiramos nin os que consideremos que poden ter unha boa cualidade como fertilizantes, senón aqueles que están incluídos nesa lista. Son residuos orgánicos biodegradables das augas utilizadas no procesado do produto, partidas de leite ás que lle pasou o periodo de caducidade...; contido estomacal nos matadoiros; lodos no tratamento das augas para consumo humano... O 60% da nosa produción procede da industria agroalimentaria e o 40%, do tratamento de augas.

"O carro das vacas xa non identifica o rural en Galicia. Hoxe o nivel de tecnoloxía e maquinaria agrícola é impresionante"

Como é o proceso?

Primeiro facemos unha hixienización deses materiais e posteriormente elaboramos un fertilizante. Neste momento temos 17 fertilizantes inscritos, aínda que a maior parte do que facemos é unha emenda orgánica (abono) que ten máis demanda.

Existe unha concienciación da sociedade e das administracións sobre a xestión dos residuos ou é máis ben unha pose?

Non sei se estamos concienciados, pero alomenos estamos informados e preocupados polo uso correcto dos residuos e por evitar a contaminación. De aí á concienciación hai unha pequena diferenza porque debería ir acompañada dunha boa segregación por parte do cidadán. A administración é consciente e está máis concienciada. E na industria xa está instaurada porque é unha panca máis de venta.

Queda moito camiño por andar?

Estase avanzando. Hai moito por facer? Si. Pero esa idea derrotista de que somos un desastre ou uns inmobilistas non é axeitada. As multas millonarias da Unión Europea tamén causan o seu efecto.

Están apegados á terra, por orixe ou tamén por vontade?

As dúas cousas. Se non tiveramos a orixe que temos dificilmente sacaríamos esta iniciativa para adiante e indudablemente houbo unha vontade de continuar, aproveitar esa oportunidade e medrar. Na Ponte de Outeiro onde antes había 40 pequenas explotacións gandeiras, agora quedan catro, iso si con catro ou corenta veces máis cabezas de gando. Iso para fixar poboación non chega porque ademais se atende moitas máis vacas con menos xente e hai escaseza de man de obra.

Se da pandemia se pode sacar algunha lectura positiva esta sería que se mirou máis cara ao rural.

Si. Pero pasou o día, pasou a romaría. Superada a pandemia a xente volve á súa dinámica e é entendible. Hoxe o rural non ten nada que ver co que era hai anos, hai posibilidade de ter boas comunicacións. Nós formamos parte do primeiro proxecto 5G de Galicia relacionado co rural. Cando empezamos alí non había ADSL, agora xa están colocando estes días fibra óptica. A pandemia axudou a ter máis conciencia e a pór máis en valor o rural, pero velo como opción é complicado porque as explotacións requiren hoxe un volume de investimento máis que importante. A imaxe do carro das vacas xa non identifica a realidade do rural en Galicia. O nivel de tecnoloxía e de maquinaria nunha explotación é impresionante. Os nosos equipos poden funcionar sós, sen condutor. Están dotados todos de GPS. O traballo das escolas de capacitación agraria foi fundamental. A política da Xunta de condicionar as axudas á formación contribuíu á profesionalización dos gandeiros e á constitución de Severiano Ónega. SAT e cooperativas.

"En tres ou cinco anos teremos a nosa planta de biogás"

Como marcha o proxecto, con Lence e Norvento, para instalar unha planta de biogás no Ceao, cun investimento duns 7,5 millóns de euros para xestionar unhas 55.000 toneladas anuais de residuos?

O proxecto que lidera Lence, para buscar una solución específica para os seus residuos e os dos seus gandeiros, segue en marcha. Solicitáronse axudas europeas e están en tramitación. As tres partes estamos implicadas e con vontade de ir para adiante. Se hai axudas facilítanos moito as cousas e se non as hai haberá que reconducir a parte financeira.

E ademais ten o proxecto dunha planta de biogás propia.

O noso proxecto é para dar solución a todo o noso volume de clientes. O biogás é unha solución moi axeitada para complementar a nosa actividade. Teñen sentido as dúas e son perfectamente complementarias. Este proxecto, que foi cualificado pola Xunta como iniciativa empresarial prioritaria, o que axiliza as tramitacións, supón un maior volume de investimento, preto de 23 millóns de euros, e de tratamento, máis de 150.000 toneladas anuais. E é máis complexo, por se hai posibilidade de verter a un gasoduto. Sería a carón da nosa planta da Ponte de Outeiro.

Cando estará lista?

Este tipo de proxectos teñen unha tramitación lenta. Non son para executar en seis meses, a media pode estar entre tres e cinco anos.

Xa foron pioneiros en apostar pola economía circular e a sustentabilidade.

Vimos facendo economía circular desde o principio, o que pasa é que agora hai un traxe normativo para vestir o que faciabamos, recuperar o residuo como fertilizante e usalo nas fincas nas que traballa a nosa maquinaria agrícola. E cómpre a sustentabilidade, que non ten que ser só medioambiental, que é imprescindible, tamén ten que ser económica, para mantela no tempo, e social, na medida que axude a recuperar poboación no rural nunhas condicións de vida axeitadas e que non sexan moi diferentes as urbanas. Somos a única empresa galega no comité executivo en España do Pacto Mundial da Onu —asinantes hai máis— proba da nosa anticipación neste tipo de criterios: economía circular, sustentabilidade e responsabilidade social empresarial.